Buscan el mejor chicharrón del Eje Cafetero

Desde su corte, hasta su forma de sazonarlo, influyen en la elección del mejor chicharrón del eje cafetero, para lo cual durante tres meses recorrerán cerca de 200 establecimientos comerciales buscando la mejor preparación y por supuesto, el mejor sabor, así lo destaca Tulio Zuloaga, más conocido como Tulio Recomienda.

“Creo que una de las cosas que tengo hace mucho tiempo no solamente en el Eje Cafetero, sino en Colombia entera, es mostrar con mayor fuerza la gastronomía de Colombia, yo de verdad le les puedo decir y se los se los aseguro, no por ser chovinista, que entre más como fuera de Colombia más me gusta comer en Colombia”, destacó el influenciador de gastronomía.

Destacó además que en Colombia hay una deuda con las raíces culturales de nuestras regiones por lo que dijo que “me parece que tenemos una cocina muy interesante, una cocina que todavía deberíamos profundizar más en el tema indígena, que lo tenemos muy perdido, pero tenemos una cocina campesina en la mano de las abuelitas y todo muy interesante, eso tiene el Eje Cafetero es una cocina muy campesina realmente que sigue conservando muchos matices de la cocina de siempre y adicionalmente, pues obviamente el público del Eje Cafetero está muy cercano a su cocina tradicional”.

Es de destacar que el Chicharrón hace parte de la tradición de la gastronomía española que tenemos en el país, sin embargo, regiones cafeteras y antioqueñas han adoptado con gran importancia esta proteína en sus platos como es el caso de la bandeja paisa.

Efigas lidera este proceso en la denominada Ruta Gastronómica, proyecto con el cual buscan generar impacto económico y de responsabilidad social empresarial a los restaurantes que hacen sus preparaciones con gas natural, así lo indicó líder de Desarrollo de Nuevos Negocios, Eduardo Alzate Jaramillo.

“Queremos exaltar la cocina local, impulsar los emprendimientos y destacar los valores de la región, como la pujanza y la persistencia de un sector que debe reinventarse y competir todos los días”, indicó

La dinámica del concurso es 100 % dirigida por Tulio Recomienda, quien a partir de su experiencia selecciona varios restaurantes y postea sus creaciones con lo que genera impactos en el posicionamiento de marca del lugar, el incremento del % de ventas y clientes.

Los restaurantes tienen dos formas de ser reconocidos, la primera es con la posible visita de Tulio, que se da, después de pasar una fase de verificación de que el restaurante sí cuente con chicharrón en su menú, el creador de contenido maneja todos los criterios de selección y va a los comercios, además la producción del video y la publicación en sus redes es de su entera autonomía.

La segunda opción de reconocimiento definida por Efigas se da a través de una votación en el sitio web www.efigas.com.co en donde se publican los restaurantes que se registraron y las personas encontrarán foto y nombre del establecimiento para apoyarlo como su favorito. Sobre esta opción, el 7 de agosto se verificarán los 3 restaurantes con mayor número de votos.

