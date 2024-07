Se acabó el convenio entre Alcaldía de Bucaramanga y hogar de paso en San Alonso

Bucaramanga

Hasta el pasado viernes 5 de julio estuvo vigente el convenio entre la Alcaldía de Bucaramanga y el hogar de paso que atendía a los habitantes en condición de calle con alimentación, atención y dormida, eran alrededor de 140 personas las que iban a diario a este lugar y cerca de 20 permanecían allí durante la noche.

La finalización de este convenio fue rechazado no solo por esta población que se beneficia sino por los concejales Daniela Torres y Luis Ávila, quienes en la sesión de este domingo en el Concejo de la ciudad, le dieron espacio a estas personas para que contaran sus historias y las razones por las que pedían seguir teniendo un espacio para seguir yendo.

La concejal Daniela Torres durante su intervención aseguró que “no solo es que se termine el convenio sino que no hay pistas ni hay garantías de que este vaya a continuar, si bien es cierto, el lugar donde inició este hogar de paso de pronto no fue idóneo, lo mínimo que se puede esperar es un traslado inmediato”.

Además, insiste en que un proceso de rehabilitación no se puede pausar pues eso implica que estas personas puedan recaer en las drogas, por lo que enfatiza en que la administración debería atender y brindar las garantías para los habitantes en condición de calle.

Una de las personas que ha sido beneficiada con este programa es Patricia Díaz, que incluso viene desde la administración anterior, desde el Concejo habló sobre la necesidad de tener este programa y dijo que “pedimos que no nos quiten la casa, no queremos volver a las calles, no queremos volver a consumir, he recuperado a mi familia, ya no me da pena ir a verlos, estoy muy agradecida”.

¿Qué dice la Alcaldía de Bucaramanga?

El secretario de desarrollo de Bucaramanga, Iván Darío Torres, enfatizó que el cierre de este hogar de paso obedece a temas contractuales y que tras la armonización del Plan de Desarrollo Municipal se procederá a través del Secop un nuevo proceso para poder tener nuevamente este programa. Además, se refirió a otros programas que tiene la administración para esta población.

“Desafortunadamente todo está bajo el enfoque de voluntariedad, tenemos cupos en la fundación Santa Rita en donde también pueden reforzar sus proyectos de vida, esta es una administración que cree en las segundas oportunidades y les estamos ofreciendo las herramientas. Al cierre de este hogar, que se da de manera temporal, había 26 personas pernoctando y se alimentaban alrededor de 140 personas a diario”, enfatizó el secretario de desarrollo.

La alcaldía está terminando la caracterización de esta población pero se estima que sean alrededor de 1.400 personas en condición de habitabilidad de calle las que estén en la capital santandereana.