Fenalco Bolívar solicita al Concejo Distrital que se aprueben los incentivos

Cartagena

Fenalco Bolívar, tuvo la oportunidad de solicitar ante el Concejo Distrital de Cartagena, la aprobación de incentivos tributarios y tarifas impositivas racionales. Estos incentivos, junto con otras condiciones favorables, podrían atraer nuevas empresas y generar prosperidad colectiva.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La directora ejecutiva de Fenalco Bolívar, Mónica Fadul, mencionó que la competitividad es fundamental para el éxito de la región. “No sobra recordar que no solo compiten las empresas, sino también y muy especialmente los territorios”, manifestó Fadul, ante el Concejo Distrital en audiencia pública.

Frente al sector comercio, Fenalco considera estas peticiones:

1. Sobre las actividades objeto del incentivo, reconocemos la importancia de promover muchas de diversos sectores económicos que contribuirían a tener a Cartagena como un puerto tecnológico y de innovación, pero al tiempo no podemos dejar de solicitarle a la Administración y al Concejo que no dejen por fuera el comercio, 1 de cada cuatro empleos los está poniendo el sector y al sumar comercio y servicios, muchos más. Sería mejor no limitar las actividades. Tenemos una economía ampliamente tercerizada y de pequeñas empresas a las que siempre les cuesta trabajo acceder a estos incentivos.

2. Valoramos que el incentivo esté asociado al empleo mayoritariamente de locales, ha sido una aspiración escuchada por la Administración. Ahora bien, en atención al aumento sostenido del índice de desempleo en la ciudad, hoy superamos el 13 %, priorizar siempre esto al momento de definir el incentivo, la inversión de recursos es fundamental y condición necesaria, pero dar prioridad al empleo es hoy un imperativo.

3. Siguiendo con el tema de empleo, el acuerdo de incentivos 016 del año 2005, los empleos por generar eran menores que los previstos en este proyecto. Con la mayor consideración solicitamos se revisen dichas cifras a la baja.

“La competitividad es una condición integral y su fin superior y último es lograr la prosperidad colectiva. El proyecto de incentivos tributarios es una herramienta valiosa, esperamos se apruebe, con la certeza de que integrarán nuestras solicitudes, indicó Mónica Fadul, directora ejecutiva Fenalco Bolívar.