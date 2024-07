Condenaron extesorero del Fondo Empleados de Uniquindío por robarse 770 Millones de pesos

ARMENIA

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, condenó a 108 meses de prisión a Néstor Jaime Montoya Berrio tesorero del fondo de empleados de la universidad del Quindío, por el delito de hurto agravado y acceso abusivo a sistemas informáticos, en calidad de autor, a título de dolo

Según el juzgado el condenado Desde el mes de diciembre de 2011, y hasta el 11 de septiembre de 2020, aprovechándose de la confianza depositada en razón del cargo que desempeñaba como asistente de operaciones de tesorería y ahorro del Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío de la Universidad del Quindío en la ciudad de Armenia, se apoderó periódicamente y en diferentes cuantías de 770 millones de pesos.

El señor Montoya Berrío, para materializar la apropiación del dinero, accedió sin autorización al software llamado Sólido de la empresa Informática Creativa, utilizando el usuario y contraseña suyo y de otros compañeros, alteró y manipuló los registros de saldos en caja, movimientos de módulos de contabilidad, así como la cartera del sistema que es de propiedad del Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío

Sin embargo, la abogada del fondo de empleados Sandra Urrea en dialogo con Caracol Radio dijo que apelaron la decisión ya que la juez concedió la prisión domiciliaria ya que no genera ningún efecto por la falta cometida.

La abogada explicó “saludo cordial para usted y todos los oyentes, en efecto la situación relativa al fondo empleados de la Universidad del Quindío radica en una situación en la cual el Señor Néstor Jaime Montoya Berríos se apoderó de una suma superior a los 700 millones de pesos que eran recursos que centenares de afiliados habían puesto en la universidad”

Y agregó “el ciudadano aceptó los cargos procedió la Juez Penal del Circuito a condenarlo la condena fue de 108 meses de prisión como abogada al Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío respetamos profundamente las decisiones judiciales, no obstante procedemos a pelar la decisión no respecto de la pena impuesta que fueron 108 meses de prisión como quiera que para ese punto en particular la fiscal hizo consideramos que Simetría penal, el cual un punitivo acorde con la situación fáctica jurídica y probatoria”

Sin embargo puntualizó “no estuvimos de acuerdo respecto de la concesión de la prisión domiciliaria teniendo en cuenta que el Señor Jaime Montoya no hizo devolución de los dineros, estamos hablando de una cuantía superior a los 700 millones de pesos, por ello consideramos que no se estarían dando los requisitos para conceder el subrogado y por el contrario de alguna manera resultaría el ciudadano premiado frente a un daño tal enorme que causó a centenares de personas que pusieron su confianza sus ahorros y sus esperanzas en el fondo de empleados.

Apelación

Por ello hemos precisado en la apelación que no hay unos criterios de proporcionalidad entre el daño causado y la decisión en torno de la prisión domiciliaria. Esperaremos que el Honorable Tribunal Superior en su sala penal se pronuncie al respecto.