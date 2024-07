VIDEO | Falcao, al borde del llanto, por emotivo recibimiento de la hinchada de Millonarios

Radamel Falcao García ofreció su primera rueda de prensa como nuevo jugador de Millonarios. El delantero colombino arribó a Bogotá en la madrugada del jueves y de inmediato se unió a la concentración del equipo, en donde pudo saludar al entrenador Alberto Gamero y de paso cruzó sus primeras palabras con la nómina.

Asimismo, el ‘Tigre’ conoció la sede del equipo, ubicada al norte de la ciudad, y allí tuvo su primera práctica a la par de sus compañeros. En videos publicados por el club, se lo vio haciendo trabajos físicos, trabajos con balón y de a poco fue compartiendo con los diferentes jugadores, esencialmente David Mackalister Silva y Leonardo Castro, colega de posición.

Finalizado el entrenamiento, la nómina regresó al hotel de concentración. Allí, una multitud de hinchas realizó un “banderazo” a modo de bienvenida para Falcao, quien salió acompañado de algunos jugadores para saludar a la afición. Banderas ondeando, pirotecnia, bengalas, cánticos, fue una fiesta absoluta.

En ese instante, el futbolista de 28 años dejó unas sentidas palabras: Esto para mí es imparable, es cumplir el sueño de niño que siempre tuve. Nunca dudé en venir acá y está superando todas las expectativas que tengo. Estoy muy emocionado, nunca imaginé que sería tan emocionante”.

Y complementó: “Tengo muchísima ilusión. Quiero dar lo mejor de mí para el grupo, para el equipo y con eso poder darle muchas alegrías a ustedes. Muchísimas gracias, no tengo cómo pagarles sino dando cada gota de sudor en el campo por este escudo, por esta gente y por todos mis compañeros. De verdad, muchísimas gracias”.

Emotiva rueda de prensa

Finalizado lo anterior, Radamel Falcao García ingresó al hotel para dar pie a una rueda de prensa, la primera que ofrece como jugador en propiedad de Millonarios. El ‘Tigre’ nuevamente manifestó su agradecimiento a los aficionados por el especial momento vivido y por poco rompe en llanto.

“Fue muy emocionante, de verdad... Yo toda mi vida he sido un extranjero y venir a mi país a vivir esto, a esta altura de mi carrera, significa mucho... Perdón... Estoy muy agradecido con la gente de Millonarios, o cuando he estado en el extranjero el hincha de Nacional, América o Junior me agradecía por lo que he hecho fuera... No puedo hablar”, sentenció.

Y continuó: “Esto es muy emocionante y estoy muy agradecido. Como lo he dicho, siempre he sido un extranjero, casi toda mi vida, y lo que he hecho es representar a mi país y vivir esta experiencia es algo único. Ver esas dos niñas, eran bebes, eso demuestra la pasión de este club de nosotros los colombianos por este deporte”.

“Mi deseo con la venida es cumplir ese sueño de niño, de volver a la raíz. Muchas veces uno se va, estás en las grandes ligas o estadios, y te olvidas de las raíces o de lo que uno era cuando niño. El hecho de volver es una emoción muy fuerte”, complementó.