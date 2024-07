“Clamo por justicia para mi hijo”: mamá de Daniel Ibáñez rompió el silencio tras un año

Bucaramanga

Por primera vez Isaura Martínez habló de la muerte de su hijo Daniel Felipe Ibáñez Martínez reportada el pasado 5 de julio de 2023 en el carril exclusivo de Metrolínea a la altura de la estación de Metrolínea del Diamante ll cuando el joven manejaba su motocicleta y se dirigía a su trabajo en una joyería.

Medidas de seguridad y cierres viales para el concierto de Silvestre Dangond

La mujer que está en Estados Unidos y que no pudo venir a las honras fúnebres de su hijo que para ese entonces tenía 21 años de edad, pidió a las autoridades esclarecer los hechos que le provocaron la muerte al motociclista y en los que presuntamente estarían involucrados dos agentes de tránsito.

Plantón por aniversario de la muerte del motociclista Daniel Ibáñez

“Ha sido un año de tristeza, dolor y angustia de ver que el proceso de mi hijo a manos de estos funcionarios de tránsito no avanza. Pedimos justicia, lamentablemente todos los testigos que presenciaron la muerte de mi hijo han sido amenazados para que no hablen pero no desconfiamos de la justicia de Dios y estamos a la espera de que la justicia terrenal haga cumplir la ley y que estos funcionarios involucrados paguen por sus actos”, dijo la mujer a Caracol Radio.

👉#Bucaramanga | Mañana harán un plantón en la estación de Metrolínea del Diamante ll para exigir justicia por la muerte del motociclista Daniel Ibáñez hace un año en Bucaramanga. pic.twitter.com/0RalvZ40NW — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 4, 2024

Tras un año del fallecimiento del joven que ese día venía de Floridablanca a Bucaramanga a trabajar, su familia, amigos y allegados organizaron un plantón este viernes a la 1:00 de la tarde en la estación de Metrolínea del Diamante ll para rendir un homenaje póstumo al joven de 21 años de edad y exigir a las autoridades que se esclarezca su muerte que generó el dolor a su familia y que provocó disturbios en la ciudad que exigió justicia en el caso.

VIDEO: Así robaron a una mujer en plena estación de Metrolínea en Bucaramanga

Nuevo video del trágico accidente de tránsito donde murió Daniel Felipe Ibáñez Martínez.https://t.co/k74CYds4Sb pic.twitter.com/8frXF1ichb — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 13, 2023

Así ocurrieron los hechos en los que perdió la vida Daniel Ibáñez

Sobre las 7:30 de la mañana de aquel 5 de julio de 2023 se presentó el accidente de tránsito en la autopista Floridablanca - Bucaramanga sobre el carril exclusivo de Metrolínea en donde el motociclista Daniel Ibáñez transitaba por allí y según la versión de algunos testigos, cuando intentó evadir un retén de tránsito perdió el control de la moto se cayó y perdió la vida.

Un motociclista perdió la vida en un grave accidente ocurrido hoy miércoles a las 7:30 a.m. en el carril exclusivo de Metrolínea, cerca a la estación del Diamante.



Testigos en el lugar afirman que el hecho se presentó cuando el motociclista transitaba por el carril exclusivo y… — Carlos Bueno (@cebuenocad) July 5, 2023

La furia de la ciudadanía tras la versión que señalaba que dos agentes de tránsito que participaban del retén habrían ocasionado el accidente en el que perdió la vida el joven Ibáñez provocó disturbios en la capital santandereana con los que se pedía “justicia”.