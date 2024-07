Pelea de vecinas dejó una mujer quemada: por exigir que recogieran las heces de un perro

Acostada en su casa del barrio Villa San Pablo, Eveline Paola Mena Castillo, de 43 años, se encuentra desde hace 21 días con intensos dolores y ardor en su piel debido a las graves quemaduras que sufrió tras un ataque con agua hirviendo por parte de su vecina, una joven de 19 años de edad.

Cuenta que todo inició el 12 de junio cuando pidió a la madre de la agresora que recogiera las heces de su mascota que había dejado frente a su terraza.

“Anteriormente ya se habían presentado discusiones, pero que no pasaron a mayores, pero esta vez fui rociada con agua hirviendo. Cuando le reclamé ella se fue a su casa a calentar el agua. Me retó diciendo que yo haga lo que quisiera, así que yo después de 22 minutos recogí el popó y se lo tiré en su terraza, ahí estaban esperando sus dos hermanos en la puerta y la mamá en la terraza”, explica enseñando las quemaduras de segundo y tercer grado.

“La vi con intenciones de tirarme el agua, pero pensé que era fría. No imaginé los alcances que tiene esa muchacha”, dijo al recordar ese momento.

Contó que ante el dolor intenso y por las fuertes quemaduras tuvo que irse sin ropa en una taxi hasta un centro asistencial.

Agresora sigue libre

“Iba dando gritos, allí en la clínica me dieron la historia clínica para poder denunciarla, la detuvieron por 24 horas y la dejaron libre. No entiendo por qué, me quedé esperando un link que me iban a mandar para la imputación de cargos”, cuestionó.

“El mismo hermano buscó a la Policía y la detuvo. Yo dije que voy a poner la denuncia para que se haga justicia porque no lo quiero hacer por mano propia porque yo no soy así, pero quiero que ella pague por lo que me hizo”, relató la víctima.