Atención: ordenan levantar paro camionero que dejó a Nariño incomunicado por cuatro días

Luego de varias horas de negociaciones entre la Asociación Colombiana de Camioneros y altos funcionarios del Gobierno Nacional, se acordó levantar el paro que por cuatro días tuvo incomunicado el departamento de Nariño.

Con presencia de la ministra de Transporte María Constanza García, se desarrolló la mesa de negociación que entre otros puntos trató temas de seguridad, infraestructura vial, transporte y peajes.

¿Qué acordaron los transportadores y el Gobierno Nacional?

Entre los puntos exigidos en el pliego de peticiones de la ACC, se mencionaba un posible cobro en el peaje de El Contadero, ubicado al sur de Nariño ya que días antes, el exministro de Transporte había anunciado que este peaje se habilitaría, a pesar del compromiso previo de no hacerlo hasta la finalización de la doble calzada Pasto – Rumichaca, no obstante tras el diálogo se confirmó que, por el momento, este peaje no entrará en funcionamiento.

Además se anunció la inversión de 56 mil millones de pesos para la construcción del nuevo puente Galindez, que según advirtió la ACC, estaba en riesgo de colapso.

En materia de seguridad, será un equipo ‘Meteoro’ el que estará desplegado a lo largo de la vía Panamericana en donde se han registrado gran cantidad de hurtos y acciones de violencia en contra de los transportadores.

Entre los acuerdos también se habla de una resolución que será emitida por el Gobierno Nacional el próximo 8 de julio en la que se prohibirá el ingreso de vehículos de carga ecuatorianos o extrangeros a través de la frontera Colomboecuatoriana, una solicitud que se venía planteando desde hace varios meses atrás.

Para garantizar el cumplimiento a estos compromisos se fijó una mesa de seguimiento con la que se espera que se materialice cada uno de estos puntos acordados.

#Atención | Las directivas de la ACC ordenan levantar los bloqueos que por cuatro días dejaron a Nariño incomunicado tras lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/q5NKby7MR4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 4, 2024

En las próximas horas se espera normalidad en la distribución de combustible y la prestación de servicios públicos como el gas natural domiciliario, para los que ya se había determinado medidas de distribución especiales y racionamiento estricto ente su escasez.