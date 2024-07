La JEP le cierra las puertas al exparamilitar Nelson Orlando Buitrago, alias ‘Caballo’

Bogotá

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió no aceptar el sometimiento de Nelson Orlando Buitrago, alias ‘Caballo’, uno de los de las Autodefensas Campesinas del Casanare, porque no tiene competencia directa con los paramilitares.

Al hacer el análisis del caso los magistrados determinaron que alias ‘Caballo’ tampoco cumplía con los requisitos para acceder a la JEP en calidad de tercero, financiador o colaborador. Este hombre pedía su acogimiento a la justicia especial por al menos 150 procesos.

“El compareciente, en su calidad de exintegrante de la agrupación ilegal Autodefensas Campesinas del Casanare no es destinatario de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, habida cuenta que su caso no se adecua a los criterios de competencia personal, dispuestos en el Acuerdo Final y en las normas que lo desarrollan”. Dice el documento de la JEP.

Desde el año 2018 el exparamilitar Nelson Orlando Buitrago, alias ‘Caballo’ había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz diciendo que aportaría verdad en hechos relacionados con el conflicto en el departamento del Casanare entre 1999 y finales del año 2004.

Nelson Orlando Buitrago, alias ‘Caballo’ puede apelar si lo hace la decisión solo quedará en firme cuando se resuelva el caso en segunda instancia en la Jurisdicción Especial para la Paz.