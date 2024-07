Propuesta de reforma tributaria es insensata: José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda

ARMENIA

Desde Armenia, el exministro de hacienda y de comercio José Manuel Restrepo, habló de economía, empleo y de la posibilidad de una nueva reforma tributaria que calificó como insensata por parte del gobierno

El exministro participo en foro económico liderado por el concejal Felipe Villamil donde habló de diferentes temas relacionados con economía nacional, local, empleo, reformas y trámites.

Economía colombiana

El exministro de hacienda y de comercio José Manuel Restrepo manifestó que la realidad económica del país, una realidad dual, donde si bien hay avances en algunos frentes en disminución del déficit fiscal, el balance en cuenta corriente mejoramiento de las cifras de empleo también avances en inversión extranjera directa hay inquietudes y preocupaciones de fondo y sobre todo en el estancamiento en el que estamos en materia de crecimiento una inversión privada que lleva cinco trimestres en terreno negativo decreciendo doble dígito sobre todo como resultado de la incertidumbre.

Ahí es donde el gobierno nacional, debe atender los reclamos y los llamados del sector privado para mancomunadamente consensuada mente construir una plataforma que le genere certidumbre algunas reformas que están generando preocupación en el sector productivo y algunos mensajes que generan exactamente la misma preocupación.

Economía local

Estamos aquí también con la convicción de que hoy Quindío y Armenia tiene una oportunidad para aprovechar sus capacidades y desarrollo productivo exitoso sobre todo sobre la base de un departamento que es hoy de los mejores del país en educación primaria también en Educación Secundaria en educación superior en innovación en tecnología en instituciones como aprovechar eso mis sentimientos que hay veces malgastamos en el departamento del Quindío y en Armenia esos potenciales justamente porque tenemos un sector productivo muy concentrado en industrias o en sectores de muy poco valor agregado con poca vocación exportadora hay que es potenciar todo aquello que genere con vocación exportadora pero además que genere valor agregado me parece que hay oportunidades incluso en el sector del turismo donde desarrollándolo hay posibilidades.

Posibilidad de reforma tributaria

Esa propuesta es una propuesta insensata, o sea, en este momento no estamos para nuevas reformas tributarias que generaría más incertidumbre en el sector empresarial pero habría que hacerse varias preguntas primero se habla de una propuesta de reforma tributaria para disminuir el impuesto de renta interesante a cuenta de que, es decir con base en que, si estamos en un proceso de apretón de gasto público de dónde vamos a sacar los recursos para reemplazar esos recursos de disminución del impuesto de renta 1 2, cómo se va a hacer eso y para qué se va a hacer eso me parece que el mensaje más importante en este momento no es una reforma tributaria es una reforma fiscal que el gobierno se aprieta el cinturón elimine tanto gasto derroche estamos hoy en un nivel de gasto primario en relación al PIB casi del nivel de un año de pandemia hay que apretarse el cinturón.

Empleo

Yo creo que hoy los resultados de hoy son positivos no son significativamente positivos pero son positivos, la tasa estacionaria en materia de empleo está disminuyendo, eso significa que ya tocamos piso de aquí en adelante viene una unas cifras que van a tener mejoramientos en materia de crecimiento pero van a ser muy exiguos y ahí mi temor es que nos quedemos como en la mediocridad en la mediocridad de creer que Colombia creciendo el uno y medio es maravilloso Colombia va a estar creciendo el 5% porque si no va a tener la capacidad de generación suficiente productiva para atender las necesidades de empleo del país.