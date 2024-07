Programa de Tutores Pares, estrategia de Unicartagena para la permanencia estudiantil

Diego Ordoñez es un joven cartagenero que sueña con ser biólogo marino, tras ese objetivo se inscribió en el programa de Biología de la Universidad de Cartagena, donde fue admitido y cursa actualmente séptimo semestre. Durante toda su carrera la pasión por lo que estudia lo ha impulsado a esforzarse por obtener excelentes resultados, y fue solo hasta séptimo semestre, cuando cursó la clase de bioquímica, que decidió que debía aplicar un esfuerzo extra para superarla satisfactoriamente.

“Yo siempre he tenido el objetivo de ser biólogo marino, y he buscado la forma de investigar lo relacionado con todas las especies que habitan en el mar, por eso nunca pensé centrarme en algo tan chévere y tan raro como es la química, que aunque no es mi área de principal interés reconozco que es necesaria la experiencia, por eso recurrí a un tutor que me pudiera ayudar a que me fuera mejor en esa área y tener un mejor puntaje al final del semestre, aunque me inclino más por lo que tiene que ver con el mar.”

Por su parte, Luis Martínez, otro estudiante de Biología de la Unicartagena, quien actualmente cursa décimo semestre, encontró su pasión en la biología molecular, se sumó al Grupo de Investigación en Química Analítica y Biomédica, y cuando no está en las aulas, está fortaleciendo sus conocimientos a través de la investigación.

Sin embargo, Luis, tal como muchos jóvenes estudiantes de las universidades públicas de todo el país, debía sortear necesidades económicas para cumplir al 100% con sus compromisos académicos, y fue en tercer semestre cuando decidió que serían su potencial y habilidades lo que le ayudaría a minimizar estas dificultades.

Diego y Luis hacen parte del Programa de Acompañamiento Tutorial de Pares del Centro de Bienestar Estudiantil y Laboral, que opera la Universidad de Cartagena a través de su Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Este programa es una estrategia del Sistema Institucional de Retención Estudiantil –SIRE, que desde 2013 favorece la permanencia de estudiantes que se encuentran en riesgo académico e impulsa procesos complementarios armando duplas de tutor y tutorado entre estudiantes de un mismo programa académico.

Hoy Luis hace parte de la lista de los 156 tutores pares que reporta el Centro de Bienestar en el primer periodo académico de 2024, junto a Diego han trabajado juntos a lo largo del semestre y asumido con compromiso los deberes que les corresponden según sus roles de tutor y tutorado. Cuenta Diego que la conexión con su tutor ha sido excelente, la forma en que le instruye y la relación de amistad que han creado han sido claves para interiorizar todos los conocimientos adquiridos.

Con su vinculación al programa Diego ha recibido un acompañamiento académico que ha impactado positivamente su desempeño en aquellas áreas que se le presentaron como retadoras, y Luis, por su parte, ha recibido un apoyo económico que le ha facilitado avanzar en su proceso de formación que pronto culmina, sin embargo, esta no ha sido para él la única recompensa.

“Inicialmente ingresé al programa por la necesidad de beneficios como el descuento en matrícula académica y el subsidio de alimentación, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que es bastante satisfactorio ver que un estudiante pueda superar algunos retos en su proceso gracias a que tú le has dedicado tiempo enseñando, y de la misma manera en que los tutorados aprenden de los tutores, también nosotros aprendemos de ellos”, cuenta Luis.

Generalidades del Programa de Tutores Pares

Esta estrategia está encaminada a brindar acompañamiento académico y psicosocial a estudiantes que presenten dificultades, para reducir las situaciones que pueden poner en riesgo su permanencia en la Universidad de Cartagena, orientando y apoyando a los estudiantes mediante una relación de acompañamiento del tutor par (estudiante líder en diferentes disciplinas, con altos niveles de desempeño académico) hacia el estudiante en condición de deficiencia académica, de tal manera que se detecten y aprovechen sus potencialidades y mejore su desempeño académico.

Los estudiantes que cumplen el rol de tutores reciben algunos beneficios como: descuento en el valor de la matrícula financiera, máximo hasta el equivalente a 2 matrículas mínimas vigentes; sesiones formativas de refuerzo sobre proceso de enseñanza-aprendizaje, liderazgo y salud mental, inclusión directa en el programa de auxilio de alimentación de la universidad siempre que cumplan con los requisitos de admisión, entre otros.

Los principales requisitos para ser tutor par son: ser estudiante matriculado entre segundo y último nivel académico en cualquiera de los programas de pregrado, tener un promedio mínimo acumulado igual o superior a 3.5 y haber cursado y aprobado la asignatura en la que aspira a ser tutor par, con una calificación de mínimo 3.7, y no estar incurso en procesos disciplinarios.

Actualmente Unicartagena tiene abiertas las inscripciones para tutores pares del segundo semestre académico 2024, los estudiantes interesados en hacer parte del programa que cumplan con los requisitos deberán comunicarse al correo electrónico permanencia@unicartagena.edu.co