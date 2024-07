Huracán Beryl sube a categoría 5: alerta amarilla en la región Caribe

De acuerdo con el último reporte del Ideam, el huracán Beryl sube a categoría 5 y continúa su desplazamiento en el mar Caribe en dirección oeste-noroeste por lo que se espera que hoy martes transite en cercanías de La Guajira, con lo cual son probables las alteraciones de las condiciones oceánicas y las lluvias en la zona.

Lo que se espera este martes 2 de julio

• Paulatino aumento de la altura del oleaje y la velocidad del viento, especialmente para la zona norte del litoral Caribe colombiano.

• Posibles condiciones de tormenta tropical para la zona marítima y costera de La Guajira.

• Probabilidad de desarrollo de mar de leva en el litoral central (Magdalena, Atlántico y Bolívar).

• Posible tormenta tropical y en consecuencia probabilidad de desarrollo de mar de leva para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Dado lo anterior, se emite un nivel de aviso para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y para las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos. Se mantiene la alerta de vigilancia para los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó.

En Atlántico, Puesto de Mando Unificado

En el Atlántico, los organismos de socorro y Gestión del Riesgo mantienen la vigilancia especial a través de un Puesto de Mando Unificado virtual, donde monitorean las constantes alertas del Ideam.

El mayor Néstor Armando Rodríguez, director de la Defensa Civil en el departamento, informó que además se vienen haciendo perifoneos para hacer el llamado a la comunidad a adoptar medidas como no arrojar basuras para evitar emergencias.

“Dentro de estas condiciones tenemos aviso de alerta e instalamos un PMU permanente en todos los municipios y Barranquilla con todos los protocolos y un plan de contingencia así como medidas de preparación para estar atentos a la respuesta de lo que pueda ocurrir en las próximas horas”, informó Rodríguez.

Precisó que si bien no se espera un impacto directo en Atlántico, sí se esperan afectaciones por lluvias e hizo un llamado a la comunidad a no generar pánico compartiendo información que no sea la oficial emitida por el Ideam, la Dimar o la mesa técnica por ciclones tropicales.

Banderas rojas en las playas de Puerto Colombia

Como medida de prevención ante las posibles incidencias del Huracán Beryl, la oficina de gestión del riesgo y el cuerpo de bomberos de Puerto Colombia instalaron banderas rojas a lo largo de los 18 kilómetros de playa.

Se informó que se espera incremento de lluvias y de las olas, que están en 1.5 metros que podrían llegar a 3 metros de altura, por lo que insisten en las recomendaciones para los bañistas como no acercarse a los espolones.

Linda Goenaga, coordinadora operativa del municipio de Puerto Colombia, reportó que este fin de semana 10 personas fueron rescatadas por organismos de socorro de estos balnearios por lo que hizo un llamado a atender las recomendaciones de los socorristas.

“Estamos haciendo labores de prevención a las embarcaciones pequeñas, a los pescadores artesanales y a todos los turistas en general informándoles sobre las situaciones que se puedan presentar”, indicó.

Atentos a las recomendaciones