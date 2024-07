“Hay que poner límites a los principios de oportunidad y que sean afectivos”: MinJusticia

Bogotá

En el desarrollo de la plenaria de la Comisión de Reforma a la Justicia, dio su primera declaración Ángela María Buitrago como nueva ministra de Justicia. Aseguró que hay que frenar la impunidad que ya llega al 96% y mirar las normas internacionales de los principios de oportunidad y ponerles límites.

“Frente a la necesidad de entender que no todo se vale y sobre esos supuestos también de mirar que cada uno de los planteamientos que se hagan si tiene que colaborar con la justicia, no simplemente a mí se me ocurre decir A y con eso otorgar un principio de oportunidad, creo que hay que poner límites, pero también tienen que ser efectivos”.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en su primera declaración a medios también dijo que hay que analizar a fondo el tema del hacinamiento en las cárceles del país.

“Hay proyectos alternativos que ya el doctor Néstor lanzó desde hace algún momento, hay que revisar algunos aspectos de la práctica y la normalización de esas actuaciones que están en el medio carcelario”.

Dijon además que ella vivió la época en donde no solamente se chuzaban a los magistrados sino también se perseguían a las personas que proferían decisiones.

“Una justicia tiene que ser autónoma, libre e independiente, pero además el Estado debe garantizar que no haya ninguna clase de presión y que la Fiscalía también tiene que acelerar las investigaciones y proferir una decisión de acusación o de archivo”.

Ángela María Buitrago aún no se ha posesionado como ministra de Justicia y eso se debe a entender los tiempos y los proyectos en los que se vienen trabajando. Dijo que los retos que asume en el Ministerio de Justicia son varios y en diferentes frentes pero que le emociona el desafío.