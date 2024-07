Habrá cortes de agua Medellín, Bello, Copacabana y Caldas: conozca fechas, horarios y más

Valle de Aburrá

EPM informó que para realizar el lavado de los tanques Campo Valdés y Copacabana, y adelantar trabajos de modernización en los circuitos Cucaracho, Pajarito y Paraíso, se interrumpirá el servicio de acueducto en sectores de los municipios de Medellín, Bello, Copacabana y Caldas en diferentes fechas entre el 2 y el 8 de julio.

Argumentan que dichas obras se realizarán con el objetivo de permitirle a la comunidad y a futuras generaciones contar con un servicio de acueducto con calidad, continuidad, cobertura y disponibilidad.

Entre el 2 y 3 de julio, corte para Medellín y direcciones

Entre las 7:00 p.m. del martes 2 de julio y las 4:00 a.m. del miércoles 3 de julio no tendrán agua 12.332 usuarios de la empresa de la ciudad de Medellín, en los barrios Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Entre el 3 y 4 de julio, corte para Copacabana y Bello

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 3 de julio y las 5:00 a.m. del jueves 4 de julio la interrupción será para 18.129 usuarios de Copacabana y Bello que viven en los barrios: La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan. Y, en el municipio de Bello, el barrio Machado.

De calle 46 entre carrera 66A y carrera 69.

De calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69.

De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C.

De calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62.

De calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54.

De calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49.

Calle 50 entre carrera 42 y carrera 43.

De calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31.

De calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.

Entre el 4 y 5 de julio, corte para Medellín y direcciones

Entre las 11:00 a.m. del jueves 4 de julio y la 1:00 a.m. del viernes 5 de julio, la interrupción será, de nuevo, para habitantes de la ciudad de Medellín. En este caso serán 11.872 usuarios de los barrios: Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII-La Quiebra, Cucaracho, Nazareth, Monteclaro, Pajarito, Palenque y La Pradera.

De carrera 96 hasta carrera 96C entre calle 49FF y calle 49AA.

De carrera 96C hasta carrera 103 entre calle 49A y calle 49B.

De carrera 103 hasta carrera 110 entre calle 57 y calle 62.

De calle 62 hasta calle 63 entre carrera 110 y carrera 103A.

De calle 63 entre carrera 103A y carrera 98B.

De carrera 94BB hasta carrera 92 entre calle 65 y calle 65C.

Entre las 2:00 p.m. del jueves 4 de julio y la 4:00 a.m. del viernes 5 de julio, tampoco tendrán agua 14.895 usuarios de Medellín en los barrios: Nazareth, Santa Margarita, Pajarito, Cucaracho y Monteclaro. También en las urbanizaciones: Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora, Mirador de la Huerta y Villa Campiña etapa III.

De calle 64B hasta calle 64GG entre carrera 115B y carrera 117.

De carrera 97 hasta carrera 117 entre calle 64B y calle 64CC.

De calle 64 entre carrera 103 y carrera 118.

De carrera 115 hasta carrera 118 entre calle 63 y calle 64.

De carrera 119 hasta carrera 120 entre calle 61 hasta calle 63.

De carrera 94B hasta carrera 115 entre calle 64G y calle 65C.

Entre el 7 y 8 de julio, corte para Caldas y direcciones

Para el municipio de Caldas la interrupción será entre las 10:00 a.m. del domingo 7 de julio y la 2:00 a.m. del lunes 8 de julio para 14.025 usuarios.

De calle 136A sur hasta calle 131 sur entre carrera 44 y carrera 50.

De calle 129 sur hasta calle 132A sur entre carrera 52 y carrera 55A.

De calle 131 sur hasta calle 126 sur entre carrera 40 y carrera 55.

De calle 125B sur hasta calle 113 sur entre carrera 50 y carrera 53C.

De carrera 50 entre calle 113 sur y calle 107 sur.

Finalmente, EPM agradeció a la comunidad por su comprensión con estas interrupciones y se dispuso la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 para la consulta de información adicional.