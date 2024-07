Comunidad de la vereda Agualinda en Los Patios bloquea la vía de ingreso

Cúcuta

La comunidad de la vereda Agualinda en zona rural de Los Patios, realiza una protesta bloqueando la vía de ingreso al sector exigiendo la presencia de la administración municipal.

Exigen soluciones inmediatas a la falta de pavimentación, falta de alcantarillado y altos niveles de contaminación por parte de las empresas, que han venido denunciando por años y luego de tres mesas de trabajo, no han obtenido respuestas.

“La vereda fue catalogada como zona industrial, pero no hubo por parte del municipio la adecuación para que las empresas puedan trabajar acá. Son aproximadamente 150 vehículos de carga que pasan a diario por una vía que está sin pavimentar y tiene a la comunidad comiendo tierra a toda hora, también el accionar de las empresas avícolas nos tiene con una alta contaminación a toda hora y la administración no nos ha dado respuesta” dijo a Caracol Radio José María Restrepo, presidente de la JAC vereda Agualinda.

Por otro lado, los bloqueos han generado malestar en los trabajadores de las empresas del sector, quienes aseguran que “nosotros solicitamos la salida venimos de trabajar, un turno muy difícil, tenemos derecho a descansar, eso es lo único que les pedimos, que nos dejen pasar”.

A pesar de la tensa situación con los trabajadores, la comunidad se mantiene en la protesta sin permitir el paso de motocicletas y vehículos de carga pesada que se abastecen de combustible en la vereda.

“Sabemos que estas vías de hecho incomodan, a las empresas, a los trabajadores, pero la comunidad lleva años incomodada, no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado, no tenemos transporte, somos una vereda totalmente abandonada” puntualizó Restrepo.

Exigen la presencia de funcionarios de la Alcaldía de Los Patios y la Gobernación de Norte de Santander para llegar a un acuerdo y levantar los bloqueos.