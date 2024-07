Cerca de 1300 habitantes de calle fueron atendidos en Jornada Humanitaria en Medellín

Medellín, Antioquia

El ejército nacional reportó que, junto con la Alcaldía de Medellín y un grupo de voluntarios, se llevó a cabo una jornada de atención humanitaria para habitantes de calle en la ciudad de Medellín. Agregan que el evento, que atendió a cerca de 1300 personas en situación de calle, se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Social de La Candelaria, donde las personas atendidas tuvieron a su disposición espacios de aseo, alimentación y entretenimiento.

Relatan que la jornada inició con la organización de un área de baño, luego, los habitantes de calle recibieron ropa limpia y se contó con una zona de peluquería y barbería. Posteriormente dispusieron una serie de carpas donde profesionales ofrecían servicios médicos como primeros auxilios, vacunación y prevención de enfermedades, pruebas de VIH, y servicios de planificación familiar con implantación de yadel.

Uno de los habitantes de calle manifestó su sorpresa por la realización de la jornada y expresó su agradecimiento a las instituciones que las realizaron.

“Fue una sorpresa grandísima para mí, no me esperaba esto, no me lo esperaba. Muy agradecido porque ya tenía varios días sin hacerme un autocuidado”.

Otras de las acciones de la jornada fueron un almuerzo para todos los asistentes, entrega de refrigerios, música en vivo y diversas actividades de entretenimiento.

Finalmente, las autoridades que realizaron la jornada destacaron la unión entre instituciones y el voluntariado como acción fundamental para la generación de oportunidades y espacios para la comunidad y las personas que lo necesiten.