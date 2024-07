Carlos Gabriel Hernández Carrillo Designado Nuevo Secretario Encargado de Infraestructura

Tunja

El ingeniero Germán Mora informó que el alcalde Mikhail Krasnov ha designado a Carlos Gabriel Hernández Carrillo, actual secretario de Planeación, como secretario encargado de Infraestructura. Hernández Carrillo ahora estará a cargo de tres dependencias de la administración municipal.

Despidos en la Administración Municipal ¿Qué dicen los conductores despedidos?

Durante la rueda de prensa, tres conductores despedidos por el ingeniero Germán Mora se acercaron para expresar sus quejas. Uno de los conductores relató: “El ingeniero Mora me dijo que no me daba más trabajo porque el alcalde había dicho que no nos daba más trabajo. Nos esforzamos en hablar con el señor alcalde, y él nos aseguró que no era cierto, que Germán Mora era quien nos despedía porque no quería cambiar a los operarios de maquinaria. Nosotros le hemos colaborado durante los 100 días de su mandato y seguiremos haciéndolo. El alcalde nos agradeció la colaboración y nos dijo que no había orden de despedirnos.”

Otro conductor agregó: “El ingeniero Mora me despidió sin motivo, a pesar de mi buen rendimiento. Trabajé durante tres meses en su mandato y tres meses en el mandato anterior. Mora nos dijo que era orden del alcalde, pero no nos dio ningún motivo concreto. Todos estamos sin contrato y dependemos de lo que diga el alcalde para ser recontratados.”

Investigación de Transparencia ¿Qué solicita la Secretaría de Transparencia de la Presidencia?

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República envió una comunicación al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, solicitando información conforme al artículo 33 de la Ley 2095 de 2022. La Secretaría de Transparencia es responsable de asesorar al Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Jefe de Despacho Presidencial en la formulación e implementación de políticas públicas para promover la transparencia y combatir la corrupción.

¿Qué documentación se solicita?

El documento solicita al alcalde Krasnov toda la documentación relacionada con los expedientes precontractuales y contractuales de la señora Luz Mary Ibáñez Rodríguez y el señor Juan Sebastián Ramírez García. Se requiere certificación de talento humano, análisis del sector, estudios previos, justificación de la contratación, propuestas, hojas de vida con anexos, certificaciones presupuestarias, contratos, pólizas y otros documentos pertinentes. Además, se pregunta si estas personas prestaron servicios al municipio en años anteriores y se solicita remitir los soportes documentales correspondientes.

Objetivo de la Solicitud

El propósito de esta solicitud es identificar mecanismos para contribuir a una gestión pública más transparente y combatir la corrupción. La respuesta debe ser enviada dentro del término legal de 10 días hábiles, según lo estipulado en el oficio.

Este documento fue firmado por Edgar Mauricio Pinzón Camargo, coordinador del grupo de revisión y análisis de peticiones, denuncias y reclamaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Vamos a ver si son diligentes en la entrega de esta información solicitada por la oficina del doctor Andrés Idárraga, quien tenía programada una reunión en Sogamoso que se aplazó.