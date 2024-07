Ante déficit, Ecopetrol estaría negociando para importar Gas Natural Licuado desde EEUU

Según el medio estadounidense Bloomberg, especializado en economía a nivel internacional, Ecopetrol está en conversaciones con proveedores de gas natural licuado (GNL) debido a la disminución de la producción de gas doméstico, según fuentes familiarizadas con el asunto que prefirieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Según fuentes citadas por Bloomberg, los funcionarios de Ecopetrol están particularmente interesados en el GNL proveniente de Estados Unidos . Esta medida se produce mientras Colombia explora la construcción de su segundo terminal de importación de GNL para prevenir una escasez de gas pronosticada para los próximos dos años.

Aunque Colombia representa una fracción minúscula de las importaciones globales de GNL, su proximidad a Estados Unidos —el mayor exportador de GNL— le proporciona una ventaja competitiva. Esto resulta atractivo para los comerciantes que buscan un nuevo mercado para vender cargamentos excedentes. Sin embargo, el desafío radica en encontrar un buque flotante de GNL adecuado en un momento en que Europa ha acaparado rápidamente estos buques para reemplazar el gas ruso con GNL tras la invasión de Ucrania en 2022.

Ecopetrol está evaluando opciones de al menos 10 compañías para desarrollar un terminal independiente. El plazo para recibir ofertas es a principios de julio. La compañía estatal está considerando adquirir hasta 0,6 millones de toneladas métricas (alrededor de ocho cargamentos de GNL al año) por un período de entre tres y siete años, indicaron las fuentes.