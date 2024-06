¡Hubo cambios! Racionamiento agua Bogotá 1 al 9 de julio: Barrios y hora de los nuevos cortes

El alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, confirmaron el pasado miércoles 26 de junio los cambios que tendrá la estrategia de racionamiento que actualmente rige en las 20 localidades de la capital y 11 de los municipios aledaños.

Tal como detallaron el mandatario y la gerente de la EAAB, y como había anticipado en exclusiva Caracol Radio, el nuevo modelo que regirá a partir del lunes 1 de julio tendrá algunas modificaciones con relación a los periodos en los que se llevará a cabo la suspensión del servicio de agua durante los próximos ciclos.

“Desde este primero de julio, los turnos o restricciones en el servicio de agua potable, regirán cada día de por medio. La ciudad y municipios aledaños seguirán con las nueve zonas definidas desde el pasado 11 de abril de 2024 y continuarán siendo de 24 horas cada uno”, señaló la Administración distrital.

⚠️ El calendario de turnos de racionamiento de agua en Bogotá y municipios aledaños ha cambiado. Acá te contamos cómo funcionará a partir de este lunes, 1 de julio. #CierraLaLlaveYa 💧 pic.twitter.com/70twOGKk8n — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) June 29, 2024

La decisión de modificar esta estrategia corresponde a los buenos resultados que se han evidenciado en el aumento de los embalses que conforman al Sistema Chingaza, San Rafael y Chuza, que con corte al 23 de junio, ya superaba el 40 % de su capacidad y al ahorro de más de 14.280.000 m³ de agua, gracias a las medidas de restricción.

A su vez, la Administración Distrital reconoció que se ha registrado una disminución en el consumo diario por parte de la ciudadanía y que contribuyó con el objetivo de hacerle frente a la crisis que se originó con los duros efectos del fenómeno de El Niño, en los que se registraron los niveles más bajos en décadas.

“Gracias a estos resultados, fruto de la restricción que iniciamos el 11 de abril y de los cambios de comportamiento de la ciudadanía, hoy podemos anunciar que Bogotá pasa a una segunda fase en el manejo de esta situación. Todos los esfuerzos seguirán encaminados a lograr el 70% del llenado del Sistema Chingaza al finalizar octubre de este año, como medida preventiva frente al 2025″, concluyó el mandatario.

Conoce el calendario con los nuevos turnos de racionamiento de agua, que estará vigente a partir del 1 de julio para Bogotá.



¡Cuida hasta la última gota! #CierraLaLlaveYa

➡️ https://t.co/ADQMgPos4c pic.twitter.com/KMQ3ZuikE6 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) June 26, 2024

Nuevo ciclo de racionamiento del 1 al 9 de julio

La Alcaldía de la capital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) explicaron que este nuevo ciclo de racionamiento mantendría el corte del servicio entre las 8:00 a.m. del día anunciado y las 8:00 a.m. del día siguiente; sin embargo, han sido enfáticas en señalar que el corte podría prolongar por unas cuantas horas más.

A partir de este lunes 1 de julio comenzará nuevamente la rotación en la medida de racionamiento que cobija a las 20 localidades de la capital y varios de los municipios de la sabana. No obstante, los cortes ya no serán diarios, sino día de por medio, por lo que el ciclo completo tardará 18 días y no nueve, como había sido adoptado desde hace más de dos meses.

Tenga en cuenta las nuevas fechas para que no tenga confusiones en este nuevo ciclo que se adoptaría en próximas rotaciones:

Día y turno 1: Lunes 1 de julio, la restricción aplicará para 10 localidades y 286 barrios en la ciudad.

Localidades de: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.

Martes 2 de julio: No habrá racionamiento

Día y turno 2: Miércoles 3 de julio, la restricción aplicará para 2 localidades, 311 barrios y la Zona Industrial de Cota.

Localidades de: Engativá y Fontibón.

Zona Industrial de Cota

Jueves 4 de julio: No habrá racionamiento

Día y turno 3: Viernes 5 de julio, la restricción nuevamente aplica para 3 localidades y 610 barrios de la ciudad.

Localidades de: Barrios Unidos, Suba y Usaquén.

Sábado 6 de julio: No habrá racionamiento

Día y turno 4: Domingo 7 de julio, la restricción aplicará para 5 localidades y 593 barrios.

Localidades de: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha.