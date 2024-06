A la cárcel funcionarios de Movilidad en Cali por presunta exoneración ilegal de Multas

Cali

En Cali, la Fiscalía General de la Nación capturó y envió a la cárcel a cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad y un particular por presunta responsabilidad en la exoneración de multas de tránsito.

La investigación, que se dio a conocer hace varios días, identificó maniobras fraudulentas que impidieron el cobro de 516 multas entre 2019 y 2022, beneficiando a 336 ciudadanos.

Los implicados, quienes habrían emitido resoluciones revocatorias sin justificación, recibieron a cambio $103 millones de pesos.

La Fiscalía, según comunicado, señala como presuntos involucrados a Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento de comercio.

Los funcionarios fueron capturados en la Ciudad de Cali y presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio.

La Fiscalía dejó claro en su comunicación que, los cargos no fueron aceptados por los procesados, pero deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Otro de los investigados, es Alfredo García Solarte, quien desempeñaba funciones de personero delegado en la Secretaría de Movilidad desde el 2016, ya que goza de fuero sindical se ha sostenido en el cargo, pese a que ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción.

El funcionario solicitó una licencia y al parecer se encuentra fuera del país, frente a ello, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, explicó que la licencia fue otorgada por 40 días sin conocimiento previo de la orden de captura. Cumpliendo este tiempo García deberá reintegrarse a sus labores o presentarse ante las autoridades. Igualmente está siendo sometido a una investigación disciplinaria por parte de la Personería de Cali.

“Sobre dicho funcionario pesa una orden de captura y días previos a conocerse oficialmente lo anterior este funcionario solicitó una licencia no remunerada para atender una calamidad familiar, la cual vence el próximo 13 de agosto, fecha en la que, de no seguir prófugo, este servidor público deberá reintegrarse y responder ante la Justicia por presuntos actos de corrupción que desde el día de mi posición como personero de Santiago de Cali he venido condenando y rechazando”, resaltó Gerardo Mendoza.

Play/Pause PERSONERO DE CALI GERARDO MENDOZA 00:58 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1719768558883/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

La Secretaría de movilidad por su parte, había informado que ante la identificación de una serie de presuntas irregularidades en el proceso de exoneración de multas de tránsito, se articuló está cartera, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Explicó el secretario de Movilidad Wilmer Tabares, que el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, encargado del registro distrital de infractores, identificó un aumento del 150% de exoneraciones entre enero y mayo del 2024, comparado con el mismo periodo del 2023.

Por esta razón desde abril, iniciaron un proceso de indagación interno, logrando identificar, que cerca de 50 mil multas habrían sido exoneradas, al parecer, de manera irregular en lo corrido de 2024. Tan solo en el mes de mayo, se logró la identificación de más de 15 mil multas exoneradas, por un valor superior a los 12 mil millones de pesos, afirmaron desde la secretaría.