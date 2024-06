“Menos del 2 % del personal está inconforme”: gerente del Hospital del Valle de Tenza

Garagoa

En diálogo con Caracol Radio, el gerente del Hospital Regional del Valle de Tenza, afirmó que es infortunado que estos profesionales hayan presentado su renuncia, pero que algunos de los médicos han estado un poco inconformes con las decisiones que ha tomado.

Para hablar específicamente del personal, el gerente Jesús Salamanca Torres, explicó que en los 8 municipios de cobertura del hospital, tienen un total de 9 sedes y hay una problemática muy sentida en Garagoa, donde cuentan en total, en el hospital, con cerca de 50 médicos e “infortunadamente un grupo pequeño de médicos ha decidido renunciar y les agradezco mucho esa disposición que han tenido con el hospital, sin embargo, esta decisión obedece a un seguimiento riguroso de cómo se venía pagando el traslado de las ambulancias, el costo de los traslados básicos y medicalizados, y de hacer un análisis pormenorizado y al cual invito a los entes control a revisar, porque se ha generado una reducción de los costos de traslados, cercana al 20 %, reducción que está enmarcada en la ley y que ha permitido generar mejores condiciones para el personal asistencial. Hemos logrado un incremento que permite que 125 personas del área asistencial, 57 administrativos y 22 de servicios generales, tengan unas mejores condiciones laborales”.

¿Y por qué renunciaron?

Uno de los firmantes de la carta de renuncia masiva, el doctor Sebastián Ortiz, dijo en Caracol Radio respecto al motivo de la renuncia del plantel médico, que no son uno, sino varios puntos, los que llevaron a tomar esta triste decisión, ya que cada uno de los médicos está comprometido con la salud de los valletenzanos.

“De primera medida, lo que nos lleva a esto, son hechos de acoso y de persecución laboral de la nueva administración, que han puesto en entredicho la labor médica y el profesionalismo por el que nos hemos caracterizado, esto dado por su lenguaje intransigente al referirse hacia nosotros, llamadas personales en horarios no laborales para que no hagamos comentarios en redes y al público, sobre el nuevo manejo y direccionamiento del hospital. Hubo incitación de comentarios como <<retardan la atención de los pacientes...tienen un cartel de cómo remitir o no a las pacientes, para lucrarse>>, comentarios que son ajenos a toda la realidad de lo que se vive en un hospital”, narró el doctor Ortiz.

Estas condiciones los llevaron a presentar la renuncia masiva, ya que este tipo de acciones se veían desde el inicio de la nueva administración: “ha ayudado a que muchos profesionales hayan renunciado poco a poco, y por eso actualmente tenemos una sobrecarga laboral; hay trabajadores que ingresaron por urgencias por Síndrome de Burnout, con crisis de ansiedad. No debería estar pasando”, advirtió este profesional de salud.

Por su parte, el gerente Salamanca se mantiene en que son otras razones que hay, para que presentaran su carta de renuncia: “yo no puedo autorizar cosas que están pasando en el hospital, como que los médicos estaban recibiendo alimentación ahí, cuando el contrato es exclusivo para pacientes; o no puedo permitir que las personas generen un salario mientras que están en la casa y tienen que asistir al turno para devengar su sueldo”. Aseguró que ha gestionado que les reconozcan los recargos nocturnos y dominicales, las horas extras, los costos asociados a los viáticos y los traslados que se generen en cada una de las sedes, tanto en Guateque como en Garagoa, para garantizar que todos los derechos laborales y prestacionales de los médicos sean debidamente concertados y respetados.

Sobre la aseveración del gerente del hospital, de que no puede pagar salarios a quienes están en la casa, el doctor Ortiz fue más allá. Afirmó que cuando él hace ese tipo de comentarios, deja en evidencia que no sabe cómo se maneja la parte asistencial de un hospital.

“Sí han surgido muchos comentarios que nos estaban pagando por dormir en la casa, lo cual es mentira. El método de trabajo se maneja con un número de horas establecidas de 188 y ahorita con la nueva reforma serán 186 mensuales, distribuidas en turnos de 12 horas, ya sea de día o de noche, y las cumplíamos a cabalidad. Sin embargo, como estamos en un hospital de segundo nivel de atención, que maneja no solo Garagoa y Guateque, sino también unidades de atención básica de los municipios aledaños de Boyacá y Cundinamarca, y no se tiene la planta física y humana, para atender pacientes con infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, hemorragias de vías digestivas altas, los cuales deben ser remitidos a otro centro asistencial de mayor complejidad, teníamos turnos de disponibilidad de 24 horas, es decir, por ejemplo yo empezaba a las 00 horas y terminaba a las 24, sin embargo, en el cuadro de turnos, estaban marcadas 12 horas que era lo que nos devengaban para estar disponibilidad de 24 horas, pues entonces por eso hacíamos 12 presenciales y 12 de disponibilidad”, fue la explicación del doctor que ya no estará en el hospital desde el 31 de julio.

¿Acoso laboral?

En esta acusación, los médicos son conscientes que cuando hay un recambio en las administraciones de estas instituciones, siempre habrá un choque entre ambas partes. Pero para ellos, la cuestión es que siempre el trato fue despectivo, amenazante y poco conciliador: “desde ahí vimos cómo se iban a tornar las condiciones laborales que han llegado hasta este punto. Siempre fue con comentarios salidos de tono, a las médicas les hizo comentarios que no deberían hacerse de parte de un gerente, de un líder; siempre estuvo desafiando, dejando ver que nosotros no actuábamos de la mejor manera y pues que él ponga entredicho nuestra labor médica, no debería pasar”.

Esta situación ya fue notificada a la Procuraduría, al Ministerio de Trabajo, a la Gobernación, pero para los médicos, no se le ha dado la visibilidad adecuada y también por eso decidieron hacer la renuncia masiva, “porque no veíamos una pronta solución y tampoco vamos a quedarnos a sufrir, en cierta medida, de este tipo de acciones”.

En tres meses, en las sedes Garagoa y Guateque, han renunciado 18 médicos del plantel total del hospital regional.

“Da algo de tristeza con respecto al hospital, porque se elevó el caso al Comité de Convivencia, se esperaron los días hábiles establecidos para una respuesta, pero solo hasta ayer encontramos una respuesta para poder sentarnos a hablar de la situación. Acá nos damos cuenta que no hay una disposición de los entes internos para hacer este tipo de conciliaciones”, agregó el doctor Ortiz que también comentó que hoy fueron citados de parte de la Gerencia y de la temporal, pero los dejaron plantados.

Ante esto, el gerente Jesús Salamanca dijo que lo rige el respeto porque es una prioridad en su vida. Asegura que los ha escuchado en varias oportunidades, siempre de forma respetuosa; que les ha explicado con argumentos técnicos, respetuosos y normativos, las condiciones con las que vienen los contratos que él no suscribió: “yo lo que he logrado hacer en todos los equipos, es darle cumplimiento a esos contratos, velar por sus derechos y que se reconozcan sus salarios. Ellos están vinculados con una empresa de servicios temporales con la que cual he estado rigurosamente haciéndole seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Comité de Bienestar, de dotación, de salarios, de horas extra, recargos, desprendibles de pago y que tengan claridad del mecanismo de contratación”, fueron las declaraciones a Caracol Radio.

¿Mejores o peores condiciones laborales?

Por otra parte, advierten los médicos que lo que no dice el gerente del hospital es que la Administración quiere ahorrar costos, pero hasta el momento ha creado varios puestos administrativos que antes no estaban y ahí se están devengando sueldos que antes no necesitaba el hospital. “Nos preguntamos cuál es el ahorro que estamos haciendo”.

Frente al cuestionamiento de los sueldos, Salamanca Torres enfatizó que en ningún momento se han desmejorado los salarios básicos de los médicos, quienes se ganan $ 4′300.000 de base y “en promedio están sacando entre $ 6 y 7 millones, dependiendo de las horas extra, los recargos, los dominicales”.

Concluyó diciendo que tal vez hay unos sectores al interior de los médicos, que están tal vez presionados por sectores sociales o políticos, que de alguna manera quieren incidir dentro del hospital