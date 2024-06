Argentina va por el puntaje perfecto ante la moribunda Perú ¿Dónde seguir el partido?

Argentina podría no tener a Messi en el once titular / Getty Images / Gustavo Pagano

Argentina y Perú toman partida en la última fecha de la fase de grupos en el cuadrangular A, que tiene al conjunto albiceleste con la clasificación anticipada, la cual consiguió con la victoria previa sobre Chile. El seleccionado peruano cuenta con un solo punto, el cual consiguió con el empate contra los australes y con su resultado en la derrota ante Canadá, solo le sirve la victoria para tener posibilidades de clasificar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que no podrá estar en el banco debido a una sanción, tiene entre sus dudas a Lionel Messi, que no terminó bien en el partido anterior. El talento argentino sufrió una contractura en el aductor y muy seguramente no tenga minutos, buscando recuperarlo y tenerlo en plenas condiciones para el partido de cuartos de final.

Por su parte, el equipo de la banda cruzada necesita de resultados ajenos para tener posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El triunfo sobre Argentina y un empate en el partido entre Canadá y Chile es la opción más cercana que tienen de poder avanzar de ronda, aunque es una posibilidad de pocas probabilidades de darse, pues Argentina viene en un nivel ascendente.

La principal carta ofensiva del equipo argentino es el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, quien no solo lleva dos goles en el certamen, sino que también lleva cinco anotaciones consecutivas en los últimos cinco partidos que ha jugado.

El encuentro entre sudamericanos será dirigido por el árbitro mexicano César Ramos, quien estará acompañado por sus compatriotas Alberto Morín y Marco Bisguerra como jueces de línea. El venezolano Alexis Herrera será el cuarto juez, mientras que el rol de VAR y AVAR fue designado para el Guillermo Pacheco y Erick Miranda de México.

Hora y cómo seguir

Argentina vs. Perú

Estadio: Hard Rock Stadium

Hora: 7:00 PM (hora Colombia)

Árbitro: César Ramos (México)

Cómo seguir: Viva las emociones del partido por la transmisión de El Fenómeno de Fútbol, así como por el minuto a minuto de caracol.com.co