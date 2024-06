Viernes de estrenos FONSECA le apuesta a PEDACITO DE PLAYA

El cantautor colombiano Fonseca, ganador de 8 Latin GRAMMY®, estrena su nuevo sencillo y video musical “Pedacito de Playa”, un pegajoso merengue grabado en la República Dominicana.

“Pedacito de Playa” fue enteramente producida en Santo Domingo, con músicos locales como Janina Rosado de 4:40 en el piano y su esposo “Chocolate” en la tambora y la güira dominicana, entre otros.

“Pedacito de Playa”, es una joya del merengue y una de las canciones favoritas de Fonseca dentro del álbum Tropicalia, marcada por una letra romántica y ritmo alegre en el que sobresalen la güira, la tambora y el acordeón

“Quiero darle una vuelta a tu espalda, y en una noche estrellada, que bailemos juntos hasta la mañana, quiero que tu amor y el mío se hagan falta, para que nunca te vayas”, versa uno de los coros de la canción de la autoría de Fonseca, Yadam González, Carlos Santander y Wendy Besada Rodríguez y producida por Fonseca y Yadam González

“Pedacito de Playa” viene acompañada de un videoclip bajo la dirección del colombiano Santiago Díaz Vence y fue grabado enteramente en la playa de Bayahibe, República Dominicana, y en Punta Cana en colaboración con el Ministerio de Turismo en una campaña para traer más turismo a la zona.

“Me he inspirado muchísimo en República Dominicana, grabar con Juan Luis Guerra lo he dicho un millón de veces, ha sido una de mis grandes influencias, uno de los capítulos más grandes de mi carrera haber podido grabar con Juan Luis… Para grabar ‘Pedacito de Playa’ dijimos que queríamos hacerlo en la República Dominicana donde vamos a encontrar un paraíso para que sea el contexto de nuestras canciones”; agregó Fonseca.

“Pedacito de Playa” forma parte del álbum Tropicalia, la extraordinaria producción que rinde homenaje a los géneros que han marcado a Fonseca y a lo que él entiende como “tropical” y un álbum que desde su salida, ha tenido una extraordinaria respuesta de medios y el público en general.