¿Por qué Rafael Santos Borré no fue titular en el partido ante Costa Rica?

Jhon Córdoba es la gran novedad del once titular de la Selección Colombia, al reemplazar a Rafael Santos Borré, habitual titular en la alineación cafetera. Desde el partido contra Paraguay, el delantero samario no fue selecto por el técnico Néstor Lorenzo para disputar el partido ante Costa Rica como inicialista.

En el banco de suplentes, el seleccionador argentino cuenta con Jhon Jáder Durán, Yaser Asprilla, Luis Sinisterra, Miguel Ángel Borja y el mismo Borré como alternativas para suplir a Córdoba, si así lo decide. De igual manera, cuenta con jugadores como Rafael Carrascal y Juan Fernando Quintero, que si bien son volantes, tienen un corte ofensivo que le aporta más herramientas al equipo en su generación de juego.

¿Qué le aporta Córdoba al equipo?

El delantero del Krasnodar de Rusia cuenta con un biotipo diferente al de Borré, y al tener una contextura más gruesa y fuerte, puede disputar pelotas en los duelos aéreos con los defensas de Costa Rica. Esto le puede favorecer al delantero para ser más referente dentro del área, o arrastrar marcas y dejar espacio libre para que alguien más llegue por detrás y finalice alguna jugada clara de gol.

Córdoba marcó el segundo gol en la victoria 3-0 de Colombia sobre Bolivia en el último amistoso previo, antes de comenzar el torneo. No es la primera vez que sale desde el comienzo a vestir la camiseta amarilla y con el pasar de los minutos ha tomado más confianza dentro del campo de juego y en el funcionamiento del equipo.

En declaraciones previas al inicio del campeonato, se siente feliz y confiado de representar al país, tal como su padre Manuel Acisclo Córdoba. Es la primera vez que disputa una Copa América, y se ha sentido cómodo con el equipo y con el cuerpo técnico, que le brindaron confianza.

“Fue una larga espera. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Le agradezco a los profes que confiaron en mí, me dieron la oportunidad y no me queda sino aprovechar el momento que ellos me dan. Estaré ahí esperando y preparado… Después de tanto tiempo, obvio pasan todo tipo de cosa por la cabeza. Nunca dejé de confiar, de trabajar, y esa fue la recompensa a la constancia que he tenido para llegar a la Selección. En este momento me he estado preparando para aprovechar la oportunidad y seguro que lo haré al máximo”, expresó