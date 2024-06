Con evento en la plaza de Bolivar, presidente Petro sancionará reforma pensional

Colombia

Desde Soacha, Cundinamarca en medio de un evento con la comunidad el presidente Gustavo Petro confirmó que sancionará en medio de un evento publico la Reforma Pensional, el próximo 16 de julio

”Yo quiero que la firma de esta ley se haga en la Plaza de Bolívar el 16 de julio, aquí los espero(…) Decidimos ampliar esos $230.000 mensuales por persona, pero con la ley aprobada en el Congreso de reforma pensional lo vamos a extender a dos millones de ancianos y ancianas hoy sin pensión”, aseguró el jefe de estado al convocar a la ciudadanía a la plaza de Bolívar, y confirmando que ese día se habilitaran buses para que cientos de ciudadanos sean testigos de la sanción.

La norma, aprobada por el Congreso al término de la pasada legislatura, contempla aumentos del subsidio pensional para ancianos, ancianas y reconocimientos al trabajo de las mujeres que optaron por levantar su hogar, señaló el jefe de Estado en el lanzamiento del proyecto PAS (Puntos de Abastecimiento Solidario), para intensificar la lucha contra el hambre en 150 municipios del país e impulsar la economía popular en los territorios.

Según el presidente, al sancionare esta ley se pueden corregir situaciones como las de “muchas mamás y abuelas que dedicaron su vida a levantar un hogar y esta sociedad machista no les reconoce como trabajo, ni cuenta en las estadísticas económicas y el tiempo dedicado de toda una vida a levantar unos hijos y unas hijas no contabiliza para una pensión”.

Por lo cual, dijo: “Le pido a la Corte Constitucional que no escuche los cantos de sirena de los enemigos del pueblo, que no quieren que la plata que vamos a gastar que sea en invertir en la vida de 3 millones de personas y en el derecho de todo trabajador y trabajadora, si cumple los requisitos a pensionarse, se le entregue a la gente y no verla convertida en utilidades de los banqueros”.