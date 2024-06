Biden debilitado y Trump inexacto, los momentos controversiales del debate presidencial

El primer debate presidencial de Estados Unidos estuvo marcado por ataques personales entre Donald Trump y Joe Biden. El demócrata entregó respuestas confusas, mientras que su rival republicano respondió con información falsa.

¿Revés para Biden?

Según encuestas virtuales de varios medios de comunicación, Donald Trump es considerado el ganador del debate. La energía y la vitalidad del republicano durante el cara a cara fueron avasalladoras, frente a un Biden que comenzó el encuentro trastabillando, con voz apagada y con dificultad para transmitir sus ideas, al punto que en algunas ocasiones Trump decía “no le entiendo”.

Los grandes medios de comunicación como The Washington Post y The New York Time titularon “pánico en el partido demócrata” tras el debate considerado un revés para su campaña.

Las preocupaciones sobre la edad y la capacidad cognitiva de Biden para continuar otros 4 años en la Casa Blanca no se disiparon, por el contrario se profundizaron. Justamente la edad fue una de las preguntas del debate, recordemos de ser reelecto tendría 86 años al finalizar su mandato.

La edad, tema central

“Fui la segunda persona más joven en ser electa en el senado y ahora soy el más viejo del gobierno. Trump es solo tres años menor que yo y es mucho menos competente. Solo miren mi récord”, dijo Biden.

El republicano, quien es solo tres años menor que Biden, también se defendió, aunque con exageraciones y algunas respuestas consideradas falsas. Sobre su edad Trump dijo “yo tomé dos test cognitivos y me fue muy bien, Biden no se ha hecho ninguno, me encantaría que hiciera uno, fácil, no podría ni con 5 preguntas”.

Acusaciones personales

Biden intentó remontar y arremetió contra Trump, a quien llamó convicto. Recordó a su rival las otras investigaciones pendientes y le dijo que tenía la moral de un gato callejero.

“¿Cuántos millones de dólares debes en sanciones civiles por abusar sexualmente de una mujer en público?. Tienes una acusación por abuso sexual y tuviste sexo con una actriz porno mientras tu esposa estaba embarazada, usted tiene la moral de un gato callejero”, dijo Biden.

Ambos candidatos no respondieron varias preguntas y prefirieron atacarse mutuamente, especialmente Trump quien evitó contestar sobre temas como la crisis climática, el ataque al Capitolio e incluso si aceptaría los resultados electorales. En cambio Trump aprovechó sus intervenciones para culpar a Biden de la inflación en el país, y el incremento de la migración irregular en la frontera sur.

“Todas las cosas que Biden ha hecho nos ha convertido en una nación de tercer mundo y es una pena. Quiero preguntarle: ¿por qué ha permitido que vengan indocumentados terroristas y de psiquiátricos para q destruyan nuestro país?”, dijo el magnate.

Después del debate

Después de este debate, expertos aseguran que el partido demócrata estaría reconsiderando la nominación de Biden como su candidato. La misma vicepresidenta Kamala Harris reconoció que Biden tuvo un inicio lento. Y Nikkie Haley, excandidata republicana aseguró en sus redes sociales que cree que Biden no será el nominado del partido demócrata.

Tras el debate, el gobernador de California, Gavin Newsom fue abordado por periodistas quienes le preguntaron si él podría ser el próximo nominado del partido demócrata, algo que el político negó. “No, nuestro único nominado es Biden, esperamos votar por él en noviembre”.

Todavía quedan poco más de 50 días para la Convención Demócrata, que tendrá lugar antes del segundo debate presidencial agendado para el próximo 11 de septiembre. Allí sabremos si Trump se enfrentará a otro nominado, o si Biden tendrá una segunda oportunidad en el atril.