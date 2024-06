Acerías Paz del Río habilitada para ofrecer transporte ferroviario de pasajeros

Boyacá

Acerías Paz del Río se ha unido a Coopsercol Ltda y Transferport para ofrecer servicios de transporte ferroviario de pasajeros, impulsando la movilidad sostenible y segura en Colombia. El ministro de Transporte, William Camargo, expresó que este nuevo paso de Acerías Paz del Río es “genuino, honesto y transparente”.

“La industria que ha producido el acero que ha construido Boyacá y muchas de las industrias, viviendas y ciudades, nos entrega una noticia muy importante para la reactivación férrea: la habilitación de Acerías Paz del Río como operador ferroviario de pasajeros”, comentó el ministro. Esta iniciativa, que surgió hace un año a raíz de una invitación del Ministerio, permitirá mejorar la competitividad. Hoy se cierra con la entrega del documento que permite a la empresa prestar servicio de pasajeros en toda la red férrea nacional existente.

El presidente de Acerías Paz del Río, Fabio Galán, destacó la importancia de esta autorización: “Nos sentimos orgullosos, pero también responsables de continuar este compromiso de 75 años construyendo Colombia. No es solamente la producción de acero, sino la generación de valor social y tejido social con las comunidades, de la mano de un acero colombiano que hoy en día nos llena de orgullo liderar. Acerías Paz del Río es el eje histórico y la representación de una epopeya de 75 años que nos han llevado de la mano de cuatro generaciones de boyacenses a transformar los minerales en acero, pero principalmente a movilizar estos minerales en un tren eléctrico de carga. Esta es la operación más importante y compleja que tiene nuestro departamento, y nos ha permitido no solamente tender puentes y hacer vías, sino acercar a los colombianos con la industria y con la boyacensidad, pero especialmente con el corazón que implica el trabajo diario de cientos de colaboradores en Paz del Río, que se esfuerzan en transmitir un mensaje de unidad en el trabajo, defensa de la industria y protección del acero. Hoy, de la mano del tren y con esta oportunidad de habilitar no solamente la carga sino también los pasajeros, se abren puertas y oportunidades a Paz del Río para participar en el mercado, tanto en las licitaciones como en las concesiones. Para nosotros, como boyacenses, es la oportunidad junto con Boyacá de llevar a cabo la carga transportada de Bogotá a Belencito y viceversa, gracias al gobierno nacional que ha impulsado esta iniciativa, aportado recursos líquidos para esta operación y, especialmente, a la voluntad política de querer hacerlo. La unión entre la alianza pública y privada siempre será un resultado exitoso y estamos felices de que esto suceda aquí en Paz del Río”.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, se han habilitado tres empresas y otorgado permisos de operación a Coopsercol Ltda y Transferport para prestar el servicio de transporte público ferroviario, ya sea de carga o pasajeros, en los tramos de Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná-Santa Marta, dando cobertura a los diez departamentos que cuentan con corredores operativos. Asimismo, se renovarán las autorizaciones a otras empresas que actualmente realizan sus labores en diferentes tramos de la red nacional.

El Gobierno nacional continúa con la reactivación férrea, por una movilidad segura, sostenible y saludable. Es así como el Ministerio de Transporte habilitó a la empresa Acerías Paz del Río para la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros, luego de lo cual podrá obtener el permiso de operación en los tramos de su interés.

De esta manera, se suma a las dos empresas habilitadas a nivel nacional en esta modalidad, Coopsercol Ltda y el Tren Turístico de la Sabana Turistrén. Al respecto, el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, afirmó que “existe un fuerte compromiso para que la reactivación ferroviaria sea una realidad, tanto de carga como de pasajeros, puesto que así se genera una mayor competitividad en las regiones del país, al tiempo que incrementan las oportunidades por la movilización eficiente y la integración a otros modos en una matriz interoperable”.

