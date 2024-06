Proceraseo desmiente al Acueducto de Bogotá: “No es cierto que haya error en la factura de aseo”

En las últimas horas, se han conocido las denuncias de miles de habitantes de Bogotá que reclaman por un incremento “injustificado” en el cobro de sus facturas de agua, en las que se incluye el cobro por el servicio de aseo.

Ante esta oleada de denuncias por parte de la ciudadanía, en las que, además, cuestionan este incremento en los cobros en medio del racionamiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Alcaldía han explicado que se debe a una “decisión” del prestador de aseo.

“Esto no es un error, es una decisión que tiene que ver con la facturación de aseo. No es por cuenta de un aumento en el cobro del acueducto, sino que en la factura anterior solo se cobraron 30 días de aseo y no 60 días”, aseguró el mandatario en entrevista con Caracol Radio.

El mandatario detalló que durante la facturación anterior tan solo se cobró un mes del servicio de aseo, y los dos de agua, y en el reciente ciclo se cobraron los dos meses correspondientes a ambos servicios, razón por la cual cerca de 700.000 ciudadanos vieron un aumento considerable en las tarifas.

Sin embargo, el gerente general de la Empresa procesadora de información del servicio de aseo de Bogotá (Proceraseo), Alejandro Carranza, rectificó lo argumentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Alcaldía.

“En Bogotá el Acueducto es el encargado de facturar aseo y lo hace bimestralmente, pero siempre lo hace tratando de que se tenga un flujo de recibos para mantener el sistema de aseo y sus recursos”, replicó Carranza.

En ese sentido, aseguró que cuando la EAAB requiere cambiar un ciclo de facturación, acostumbra a cobrar un solo mes para sincronizar los ciclos, por lo que algunos usuarios perciben que les hubieran cobrado dos veces o mucho más por el servicio.

“Al Acueducto es al que le corresponde salir públicamente y explicarle a los usuarios que si hay un cambio de ciclo le van a cobrar un mes y que esto no es un mayor cobro porque se hace un promedio y el usuario va a recibir lo mismo”, concluyó Carranza.