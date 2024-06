La ‘Falcaomanía’ se toma Millonarios: Vamos a estar cerca de 30 mil o más abonos vendidos

Carlos García, director comercial de mercadeo de Millonarios, contó detalles sobre la gran acogida que han tenido los abonos del club en su primer día de ventas. García se mostró esperanzado en que el equipo logre llegar a los 30 mil abonos vendidos.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el director comercial contó que se han vendido cerca de 12 mil abonos en las primeras horas, cifra que seguramente van a aumentar según puedan ir comprando los abonados antiguos del equipo.

¿Cómo ha sido la acogida de los hinchas?

“Espectacular, de verdad que la acogida ha sido impresionante. En este momento llevamos cerca de 12 mil abonos, de los cuales, este tema es muy importante, 10 mil son abonos nuevos y dos mil son abonos antiguos. Nosotros tenemos más o menos una cantidad de 20 mil abonados que tienen garantizada su silla y eso lo tendrán hasta el 9 de julio. El estadio tiene un aforo adicional de 15 mil sillas, que eso es lo que estamos vendiendo, por eso le digo que ya vamos un poquito más de 10 mil de esos. La cifra, dentro de un par de horas, no va a pasar de un poco más de 3 mil boletas que queden en el estadio. No le puedo confirmar que es el total porque los abonados antiguos van en un proceso más lento, les ha ido llegando y van renovando. De las 15 mil disponibles ya vamos llegando a 10 mil”.

¿A qué cifra aspiran llegar?

“Yo me atrevo a decir que vamos a estar cerca a los 30 mil, si no es más. Quiero ser un poquito prudente, esperar que los abonados antiguos comiencen a hacer su recarga de abono, pero yo creo que la gente que nos ha acompañado siempre, es la más fiel y esa va a mantenerse. Lo que hemos visto el fenómeno, por eso se lo explicaba al principio, es la gente que no tenía abono, ha estado en la fila y preocupada porque no tenía garantizado el puesto”.

¿Qué aforo tendría Millonarios?

“Si vendemos todos los abonados y renuevan todos los abonados antiguos, tendríamos un aforo aproximado de 35 mil personas siempre”.

¿Cómo se pueden comprar los abonos?

“Ayer lanzamos la plataforma nueva, que es www.entradasmillonarios.com, es exclusiva del club, solo van a encontrar los abonos del club y los partidos individuales, si es que nos queda un remanente de boletas. En las redes sociales hemos enviado videos muy sencillos con un paso a paso para que los abonados antiguos hagan recarga de su abono o abonados nuevos hagan la compra de su abono”.