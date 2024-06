Gremios económicos rechazan la Reforma Laboral y una posible Constituyente

Bogotá

La Alianza de Asociaciones y Gremios (ALIADAS), rechazó la intención del Gobierno Nacional, en expedir el decreto de Reforma Laboral, por parte de la Presidencia, y más por algunos contextos inconstitucionales, según afirman.

La mencionada alianza, rechazó la vulneración de los principios de la democracia por parte del Gobierno Nacional al pretender expedir decretos en materia laboral, y algunos de los cuales serían ajenos a la Constitución, como lo es el artículo 189.

Mencionan que los decretos en temas laborales implicarían un cambio profundo de reglas y representan consecuencias importantes al desarrollo del mercado laboral. Aseguran que la iniciativa del Gobierno Nacional, pretende modificar la ley que sigue actualmente en vigencia en materia laboral, por lo que se modificaría el derecho colectivo como la negociación entre partes, el ejercicio de la huelga, y la solución de conflictos colectivos.

Asegura el comunicado de ALIAS, que aspectos como el rango legal, no se pueden tramitar vía decreto reglamentario sobrepasando cualquier reglamento institucional, sin que requieran una modificación dentro de la misma la ley a través del Congreso de República.

Por otro lado, el caso de la huelga en servicios públicos esenciales, dice que " son materia exclusivamente legislativa; o también lo relacionado con la regulación de la intermediación y tercerización, que según el Consejo de Estado es materia exclusivamente del legislativo, o la regulación de los procedimientos para el diálogo social y la solución de los conflictos colectivos mediante negociación entre empresas y sindicatos”, manifiesta, la Alianza de Asociaciones y Gremios (ALIADAS) en su comunicado.

Puntos de crítica de ALIADAS contra la Reforma

A continuación un comunicado de la Alianza de Asociaciones y Gremios (ALIADAS):

La reforma se justifica en parte argumentando que las recomendaciones y compromisos adquiridos por los gobiernos anteriores frente a la OIT, la OCDE y los TLC con Estados Unidos y Canadá la exigen. No obstante, tal justificación no es válida toda vez que los compromisos mencionados se vienen cumpliendo de manera permanente con planes de trabajo concretos y en algunos casos no resultan vinculantes, ni hacen parte de la legislación interna por no darse los elementos propios del bloque de constitucionalidad como aquellos con incidencia comercial que se desprenden de manera indirecta de los TLC.

Adicionalmente, aún si el proyecto de reforma no tuviera los evidentes vicios anotados, podría tener importantes consecuencias negativas para el mercado laboral y la actividad empresarial: Derecho a huelga: Podría afectar la continuidad, la calidad y la cobertura de los servicios públicos esenciales.

Negociación colectiva: Podría ampliar excesivamente el alcance y los efectos de convenciones colectivas que se extendrían de manera automática a empresas con características objetivas disímiles y menos potentes que aquellas en las que se generan las diferencias; con potenciales ceses de actividades extendidos y

generalizados cuando se presenten conflictos en ramas de la actividad económica y se voten las huelgas en los sindicatos de industria que agrupan trabajadores de

diversas empresas de un sector.

Tercerización e intermediación laboral: para las PYMEs implicaría un aumento directo en los costos laborales extralegales o convencionales insostenibles y eventualmente la generación de costos adicionales que podrían llevarían a despidos, reestructuraciones y cierres. Para los profesionales independientes significaría una limitación y persecución de su actividad por tercerización ilegal; además sería un golpe contundente a la libertad de empresa y la libre competencia.

Es una obligación del gobierno abrir espacios tales como la Comisión Constitucional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para la discusión, análisis y

concertación de la reforma laboral que, se reitera, debe ser tramitada por el Congreso de la República. Igualmente importante es honrar los acuerdos que se adelantaron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre los contenidos del proyecto para la próxima legislatura.

¿Qué es ALIADAS?

ALIADAS es la unión de voluntades de asociaciones y gremios que han decidido aunar esfuerzos para contribuir al fortalecimiento institucional del país, al desarrollo

económico, a defender la libre empresa y la seguridad jurídica, estimular el compromiso de las empresas para colaborar y profundizar en los intereses de la

sociedad, con el fin de que Colombia sea cada vez un país más competitivo, globalizado y sostenible.