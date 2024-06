Firmantes de paz de ETCR Carrizal denuncian nuevas intimidaciones de ilegales

Medellín, Antioquia

La situación de seguridad en el Nordeste de Antioquia, especialmente en los municipios de Segovia y Remedios, sigue siendo preocupante, sumado a las cuatro personas retenidas contra su voluntad por grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. Los primeros son el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías de Remedios, identificado como Juan Carlos Jiménez Moreno, y el otro un habitante del caserío Armando de Jesús Barroso Herazo, cuyos hechos ocurrieron el pasado 14 de junio y cometidos por el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que el grupo le dijo a la comunidad que permanecerán en su poder hasta que termine una supuesta investigación contra ellos.

La segunda retención realizada fue ejecutada por el Ejército Gaitanista de Colombia en la vereda Rancho quemado de Segovia, donde bajo intimidación y a la fuerza se llevaron de sus casas a Fidel Baldovino, quien es un líder deportivo de Segovia; el otro muchacho es Víctor Pulgarín, quienes permanecen en poder del grupo.

En estas intimidaciones que también se reportan contra líderes sociales, se suma ahora la preocupación de los más de 50 firmantes de paz y sus familias que permanecen en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Carrizal en Remedios, donde temen por sus vidas debido a la confrontación.

Precisamente, Caracol Radio conoció que hace pocos días desconocidos pintaron un grafiti amenazante dentro del caserío donde permanecen los excombatientes. El mensaje que fue borrado decía: “Te has olvidado que existimos y estamos aquí. La misma pesadilla que no te deja dormir, somos la mala hierba que quieres eliminar, por mucho que intentes volveremos a brotar. Somos los medios que producen tu depresión como bacterias proliferan en una infección. Somos la arcada, gusano en tu manzana. Tarde o temprano acabaremos con la humillación”, el mensaje tiene una intención oculta y es lo que más le preocupa a las 95 familias.

Caracol Radio conversó con uno de los excombatientes, que prefirió no hacer pública su identidad, para entender el mensaje que no es claro a simple vista, aunque indica que la intención es intimidar a los excombatientes. El entrevistado opinó sobre él.

“Entonces nosotros habíamos convocado una reunión para el día 21 con la ARN, con la misión de verificación de la ONU, y precisamente ese día nos apareció el grafiti en un sitio visible donde todo el mundo lo pudiera ver. Entonces nosotros lo que hicimos fue, echamos pintura y lo borramos. Lo hicieron en la noche y nos amaneció ahí al otro día, al día siguiente”, comentó.

También indica que las confrontaciones entre los grupos ilegales que se disputan el territorio no les están permitiendo vivir tranquilos y en paz. Recalca que la zozobra es permanente porque en cualquier momento les pueda ocurrir algo, como lo que pasó el año anterior en la vecina vereda Cañón de Chicamoqué en límites con el Sur de Bolívar, dónde asesinaron a un firmante de paz y luego lo incineraron.

“Lo analizamos desde un punto de vista de que es un mensaje intimidante, amenazante hacia los líderes de este ETCR, porque se refiere mucho, es como si nosotros tuviéramos mucho que ver con algo, es algo que es como que trae un mensaje hacia nosotros los líderes”, comentó.

Aunque recalca que la mayoría de acciones criminales no los involucran de manera directa, relata otros hechos que han obligado a algunas personas a desplazarse por seguridad, como uno de los principales líderes y dos escoltas de la ARN que el año anterior también tuvieron que salir de la zona lo mismo que la funcionaria.

“En unos retenes ilegales, en la vía que conduce de Segovia a Carrizal, un grupo nos interceptó y entonces nos tildaban de que habían utilizado un carro de un esquema para transportar un grupo armado que los había hostigado a ellos, cuando es totalmente falso. Esa gente era una compañera que era facilitadora de ARN, que se movía por las zonas, entonces confundieron un vehículo de ella con otro, entonces los amenazaron y les tocó irse de la zona”.

Exigen garantías de permanencia en el territorio e indica que la zozobra de los firmantes puede influir en los actuales procesos de paz, ya que, sino los protegen a ellos, los que están negociando pueden pensar que les puede ocurrir lo mismo e indica que han decidido no moverse hacia otras veredas de Segovia y Remedios, solo hacia las áreas urbanas para evitar agresiones.

“En estos momentos nosotros sí nos encontramos con esta zona con demasiada zozobra. No es desde ahorita, este caso ha sido desde mucho tiempo. Se han venido presentando hechos que amenazan nuestras vidas en este territorio. Por ser firmantes del acuerdo de paz, pues nosotros también sentimos miedo por la disputa que hay entre grupos alzados en armas. Esto nos pone a nosotros en un panorama de desconfianza, de preocupación”, manifestó.

Además, enfatiza en la importancia de garantizar la seguridad para los excombatientes como mensaje para los grupos con los que actualmente se dialoga para lograr la paz.

“Si nosotros fuimos un referente para otros grupos, entonces si el gobierno no nos cumple a nosotros, ¿qué dirán los otros grupos? Entonces, si a nosotros no nos cumplen, entonces no va a haber paz y sigue la violencia en el país.

¿Cómo avanza el traslado del ETCR?

En cuanto a esta iniciativa que se está manejando hace un poco más de tres años, aún no hay una claridad. El excombatiente consultado insiste en que ese proyecto parece estar en el limbo, aunque reconoce que varios meses atrás se analizó un predio en Yalí Antioquia, también en el Nordeste, pero no hubo viabilidad de compra y desde ese momento no se ha vuelto a hablar del tema. Recalca en la necesidad urgente de adelantar esa búsqueda en lugares donde puedan continuar con sus proyectos productivos y sobre todo con seguridad para sus familias.

“Aún sigue la Agencia Nacional de Tierras (ANT) verificando y dándole viabilidad a los predios para el traslado de nosotros y todavía no hemos tenido ninguna respuesta efectiva a esta problemática que es más urgente. Le planteamos a la ANT y ARN que el caso de nosotros que es un caso de seguridad por lo que presenta en la zona y que estamos hablando de un caso de seguridad muy grave en este territorio que amenaza nuestras vidas, entonces, cuantas reuniones más se tienen que hacer para que el gobierno nos traslade de este territorio”.

El entrevistado también le contó a Caracol radio que actualmente propusieron un predio también en Remedios, aunque suena paradójico por la situación actual, agrega que es una zona donde no hay confrontaciones y podrían vivir en paz.

Cabe recordar que el gobierno ya compró varios predios en el departamento de Santander hacia donde varios firmantes de paz se desplazaron para seguir el proceso de reincorporación, pero aún faltan los que se quedaron en Carrizal a la espera de que los reubiquen, porque en esa zona es imposible vivir por el asedio del Clan del Golfo, ELN y disidencias, principalmente.