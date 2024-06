Sogamoso dispuesta a acoger monumento de César Rincón

Sogamoso

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, expresó su disposición para recibir y alojar la estatua del maestro César Rincón, en caso de que Duitama decida no conservarla.

“Si no la necesitan y si el monumento estorba, nosotros estaríamos dispuestos a recibirla con los brazos abiertos. Sería un placer tenerla en nuestra ciudad,” afirmó el alcalde Barón. La propuesta surge tras la reciente polémica y el derribo de la escultura en Duitama, lo que ha generado debate sobre el destino de la obra.

El alcalde Barón destacó la importancia de preservar la historia y el arte, señalando que en Sogamoso ya cuentan con una plaza histórica, hogar del Monumento a Pepe Cáceres, una figura significativa en la tauromaquia colombiana. “Nosotros tenemos una plaza preciosa, la más antigua del país. Ahí tenemos el Monumento a Pepe Cáceres, quien falleció justamente en esa plaza en la década de los 80. Al lado de ese monumento, el de César Rincón quedaría perfecto, porque ayudaría a recuperar y contar la historia,” explicó Barón.

Respecto a los costos de reparación de la escultura, que al parecer sufrió daños durante su derribo, el alcalde señaló que no se utilizarían recursos del Estado. “Hay muchas asociaciones taurinas y amigos de este tipo de arte que están dispuestos a ayudar y ya han manifestado su disposición a sufragar todos los costos. Inclusive, han contactado al escultor de la obra,” añadió.

Barón subrayó que la intención no es generar polémica, sino rescatar un elemento artístico que honra la memoria de una persona que le dio muchos triunfos al país. “Esta no es una discusión política o ideológica. Creemos que lo que ocurrió no debió haber pasado, independientemente de lo que el Congreso haya aprobado sobre las corridas de toros. Este espectáculo es violento e injusto, pero la memoria de César Rincón, de quienes sufragaron los gastos de la obra y de quien la esculpió merece respeto.”

La administración de Sogamoso ya tendría el lugar donde estaría el monumento. “Creemos que al lado del monumento de Pepe Cáceres en la plaza, la estatua de Rincón sería un escenario adecuado para la memoria histórica de estos acontecimientos en Colombia,” concluyó el alcalde.