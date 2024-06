Real Madrid tomó una decisión sobre Linda Caicedo: ¿Jugará el Mundial Femenino Sub-20?

La Selección Colombia Femenina Sub-20 recibió una gran noticia, la cual fue dada a conocer este jueves por el mismo director técnico del equipo, Carlos Paniagua, en relación con la gran figura del combinado nacional, Linda Caicedo.

La misma Linda había puesto en duda su presencia en la Copa del Mundo que se va a celebrar en el país a partir del próximo mes. En diálogo con Caracol Radio, la jugadora de 19 años aseguró que estar en el certamen no era una decisión solo de ella y dependería del Real Madrid y de la Federación Colombiana de Fútbol.

Pues bien, Paniagua, en diálogo con El VBar Caracol, aseguró que la Federación, tras conversar con el club español, había confirmado la presencia de la estrella colombiana en el certamen, el cual se desarrollará del 31 de agosto al 22 de septiembre.

“El caso de Linda Caicedo, hay algo que me gusta mucho en ella, que todavía tiene ese espiritú de amateur, al término del Sudamericano de Ecuador, al otro día que terminó el torneo, ella me llama y me dice ‘Profe, estuve pendiente de la Selección, del equipo, veía los partidos en la madrugada y de verdad, profe que me gustó mucho el equipo’. Después me pregunta cómo va lo de ella, la relación que hay entre la Federación Colombiana y el Real Madrid, para que nos puedan facilitar que ella esté representando al país acá, en el Mundial Sub-20. Le contesté que desde que me había ido al Sudamericano de Ecuador no había vuelto a tocar ese tema, pero que lo iba a tocar al otro día”, comentó inicialmente.

Y añadió: “Preciso, al otro día la gente de la FCF se comunica con la directora deportiva del Real Madrid, la cual nos da una gran y buena noticia, que el Real Madrid va a dar el permiso para que Linda juegue este Mundial Sub-20 en su tierra y con sus compañeras del proceso, que viene desde la Sub-17. La verdad que es una noticia que nos da mucha alegría, poder contar con esta jugadora para el Mundial acá, que iniciamos el 31 de agosto debutando frente a Australia”.

Así las cosas, Linda Caicedo liderará a la Selección Colombia en la Copa del Mundo que se celebrará en Bogotá, Medellín y Cali. El equipo se ubica en el Grupo A junto a Australia, Camerún y México. El debut será ante las australianas el próximo 31 de agosto en El Campín, el juego dará inicio a las 6:00PM.