Profesor Salomón reveló signos que tendrán suerte en el amor HOY 26 de junio: descúbralo

El Profesor Salomón compartió que el color de este 26 de junio es el negro y recomendó hacer oración por la salud. Para los que son devotos, pueden realizar la oración a José Gregorio Hernández y encender una vela blanca, pidiendo sanación en su vida y la de sus seres queridos.

Luego de leer el tarot, el experto hizo diferentes recomendaciones, algunos deben tener cuidado con quienes los rodean y otros tendrán suerte en el dinero y en el amor, en este último, resaltan signos como Cáncer y Acuario. ¡Le contamos!

Horóscopo de HOY

• Aries

Debe tener cuidado con los enemigos, si se han caído proyectos o ha estado impaciente en los últimos días, son signos de que alguien le quiere hacer daño. En la parte económica, hay que nivelar para que mejore. El Profesor Salomón recomendó que los nacidos bajo este signo hagan algún baño de limpieza, para liberar las cosas negativas que le envían los demás.

Número del día: 9077

• Leo

En el tarot le salió la carta del sol, el cual los rige a ustedes y les dará mucha suerte. En un día para probar los juegos de azar, puede ser con eso que un dinero les llegara de forma especial. Además, podrá recibir invitaciones con las que disfrutará y despejará su mente.

Número:1588

• Sagitario

El tarot muestra que varios disfrutarán de viajes, salidas a un pueblo, ciudad o país. Se estarán movimiento en diferentes direcciones con éxito total. También llegará una plata que está esperando y una nueva idea que va a generar ganancia que va a llegar a su vida.

Número: 4092

• Cáncer

El tarot dice que muchas metas podrán cumplir, todo lo que se ha demorado, finalmente tendrán solución, disfrutará y celebrará los logros que llegan prontamente en su vida en todos los campos: salud, dinero y amor.

Número: 3615

• Escorpión

Las personas nacidas bajo este signo deben tener cuidado con las personas negativas que tiene a su alrededor, hay envidia porque ha logrado vencer algunos obstáculos y eso ha despertado las malas vibras de otros. También, se ve la firma de unos papeles importantes.

Número: 3509

Piscis

Las cartas mostraron bastante trabajo y actividad, razón por la que varios se sentirán agotados. Deben tener cuidado con personas negativas, aleje a las personas tóxicas, no se contamine con quienes se quejan, lamentan, gritan y que son groseras, evítelas.

También, un buen dinero está por llegar y lo calmará.

Número: 5986

Tauro

Las cartas arrojaron buenas noticias en todo lo relacionado con el trabajo, podrá cambiar, mejorar, ascender o fortalecer esta parte de su vida, todo pasará por un gran momento.

Por otro lado, los de este signo deben darle importancia al amor, dedíquele tiempo y no sea monótono, recuerde que hay que oxigenar la relación para que el amor pueda reaccionar mejor en su vida.

Número: 4077

Virgo

Proyectos que tienen finalmente se lograrán, se solucionarán cosas pendientes que los tienen intranquilos. En el amor, lo que no sirve que no estorbe, si no quieren seguir y se la pasan discutiendo, dejen las cosas de la mejor manera. No ruegue, ni mendigue amor, recuerde que este se da y se recibe por decisión.

Número: 3330

Capricornio

El tarot mostró una firma de documentos que representan estabilidad; recibirá una llamada importante que está esperando. También, tenga cuidado con envidias que están a su alrededor, hay mala intención de varias personas que están en su vida.

En cuanto a la salud, los que estén diagnosticados con alguna enfermedad o tengan alguna molestia, no lo dejen pasar por alto. Cuando el cuerpo da alarma es porque necesita atención.

Número: 2164

Géminis

Aparecen unos documentos o papeles que debe firmar, pero debe mirar muy bien para no tener inconvenientes en el futuro. Si tienen algún negocio de finca raíz pensado, es buen momento para invertir o vender.

Es probable que algunos se encuentren con una moneda, la cual deben guardar muy bien porque es un símbolo de que los ángeles le dicen que la prosperidad está por llegar.

Número: 9905

Libra

La invitación del día es a reconciliarse con personas con las que tiene problemas, termine este mes en paz y sin rencores con nadie para aprovechar al máximo julio, mes que viene con grandes retos para usted.

Por otro lado, si quieren comprar o vender un carro, es buen momento para hacerlo, cualquier cambio saldrá bien.

Número: 1234

Acuario

Los de este signo deben tener cuidado con los chismes, hay situaciones que se pueden ver bochornosas. Tenga discreción en lo que dice para que no tenga enredos. La rueda de la fortuna está a su favor, en los juegos de azar, le puede ir bien.

Quienes están solos, prepárense porque alguien que va a tocar las puertas del corazón pronto.