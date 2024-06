Miércoles 26 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos uniformados de la Policía del Quindío resultaron lesionados en aparatoso accidente de Tránsito

El caso se registró en la mañana del martes 25 de junio en la vía que del corregimiento de Pueblo Tapao conduce a la ciudad de Armenia a la altura de la vereda El Silencio donde una motocicleta de la Policía colisionó contra un vehículo recolector de basura de Empresas Públicas de la ciudad.

El director del instituto departamental de tránsito, IDTQ, Uriel Enoc Ortiz informó que dos uniformados resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben la atención médica pertinente.

Aseguró que sobre los motivos del siniestro son materia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes. A pesar de lo anterior un vídeo que circula en redes sociales evidencia la invasión de la motocicleta en el carril donde transitaba el camión.

Desde la Policía informaron que los hechos están siendo objeto de una investigación, por lo que el grupo interdisciplinario será el encargado de esclarecer los detalles de este caso.

Las autoridades judiciales investigan causas de la muerte e identidad de los restos óseos humanos hallados por caminantes ayer martes 25 de junio a la orilla del río Quindío en el sector de los chorros en zona rural de Calarcá, será medicina legal la que determine la identidad y las causas de la muerte.

Gracias a la labor del personal del Cuerpo de Bomberos Los Fundadores de Montenegro evitaron que un hombre atentará contra su vida al intentar lanzarse al vació desde lo alto de un poste de energía en hechos que se presentaron en el barrio Ciudad Alegría de Montenegro, el hombre rescatado, fue trasladado al hospital Roberto Quintero Villa de la localidad para su atención médica.

Precisamente el obispo de la diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero llamó la atención de las autoridades por la falta de articulación para atender el tema de salud mental en el departamento del Quindío.

El jerarca de la iglesia católica agregó “nosotros intentamos crear unas mesas técnicas llegamos a crear siete mesas en los municipios hoy en día están esas han sido fallidas desafortunadamente porque quedamos solos porque con el sistema de contratación que tienen también los municipios y el departamento cada tres meses cambiando de empleados volvíamos a empezar de cero y terminamos trabajando solos”

Y agregó “desde la parroquia y yo le pedí a los párrocos que cuando suceda un acontecimiento de estos de autolesión se acerquen a la familia hagan un primer trabajo, pero desafortunadamente ya es un trabajo que llamamos de convención cuando ya se ha consumado el suicidio, pero dónde está el trabajo de prevención de información, porque mientras estas políticas vayan cambiando de gobierno a gobierno, eso no funciona”

Trabajadores del Ministerio del Trabajo en el Quindío realizaron ayer martes 25 de junio un cacerolazo en la plaza de Bolívar de Armenia ya que completan 26 días en paro indefinido y por ende no hay atención en ninguna de las oficinas del ministerio de trabajo en las regiones del país entre ellas en Armenia.

Rubén Darío Robayo Ortiz presidente del Comité Seccional Quindío del sindicato del Ministerio del Trabajo explicó que “a la fecha la ministra no se ha sentado con el comité de huelga, no le estamos prestando ningún servicio a la ciudadanía, pero parece que esto a la ministra aún no le interesa, está desconociendo una obligación que suscribió con sus trabajadores porque estamos exigiendo ese cumplimiento de un acuerdo colectivo y hasta ahora no ha pasado nada en 26 días de paro no se ha presentado ninguna solución por eso el Comité de Huelga stop, para que hiciéramos este cacerolazo a nivel nacional exigiendo el cumplimiento de los acuerdos,

La autoridad ambiental en el Quindío advirtió que el conflicto de uso de suelo es la mayor amenaza para el paisaje cultural cafetero

En el marco de los 13 años de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, el director de la Corporación Autónoma Regional del departamento Jaider Lopera dio a conocer que es clave la articulación entre instituciones para conservar las características propias del territorio.

Sostuvo que son varias las alternativas que se desprenden del paisaje cultural como es el ecoturismo, turismo de naturaleza, ecológico y con beneficio de toda la oferta de biodiversidad que se encuentra en la región.

Dijo que la idea es implementar estrategias para que los caficultores no cambien de la actividad agrícola porque el conflicto de uso de suelo es la mayor amenaza para la declaratoria del paisaje cultural cafetero.

el director de ordenamiento ambiental territorial del ministerio de ambiente, Gustavo Adolfo Carrión resaltó que están prestos para brindar acompañamiento a los esfuerzos que plantean los entes territoriales.

Se refirió a las fortalezas y amenazas respecto a la declaratoria donde sostuvo que el reconocimiento internacional y la unificación alrededor de la protección es lo positivo en la región.

En cuanto a las dificultades dijo que está la crisis de la economía cafetera, monocultivos, pequeñas centrales hidroeléctricas y minería que están generando transformación en el paisaje.

En el Quindío solo ha cancelado el 49% el impuesto vehicular a dos días del vencimiento del pago

El plazo para el pago del impuesto vehicular correspondiente con la vigencia 2024 es hasta el viernes 28 de junio. Al respecto Laura Pineda de la dirección tributaria de la secretaría de Hacienda del departamento invitó a los propietarios de automóviles, motocicletas y motocarros con cilindraje mayor a 125 c.c. a cancelar oportunamente.

Advirtió que de 126 mil vehículos del parque automotor del departamento solo han pagado el 49% hasta el momento por eso la importancia de acogerse a la fecha establecida.

Enfatizó que luego del vencimiento el contribuyente que no haya pagado empezará a acumular intereses de mora y también recibirá una sanción por el pago extemporáneo.

Aseguró que, para el pago de la obligación, están habilitados canales como el botón PSE, de la página isva.quindio.gov.co. En cualquier sucursal del Banco de Occidente y Davivienda, así como en las cajas de los almacenes del grupo Éxito, Edeq, Efecty y la tesorería departamental, ubicada en el primer piso del Centro Administrativo Departamental.

En el Quindío articulan esfuerzos para adecuar un predio para la construcción de la Morgue Departamental

El alcalde de la ciudad, James Padilla reconoció la necesidad sentida por la falta de un sitio adecuado que permita evitar el desplazamiento hacia el municipio de Calarcá.

Sostuvo que en el centro de Villa Liliana la comunidad no permitió la adecuación total por lo que ahora solo funciona allí la parte administrativa. Destacó que evalúan el lote posterior al hospital del Sur que sería ideal para brindar este servicio que es clave en la ciudad.

Espera que en la próxima semana tengan otra reunión con Medicina Legal y autoridades departamentales para buscar las soluciones a la problemática actual.

la secretaria del interior del departamento, Juana Camila Gómez indicó que la idea es un trabajo en conjunto para buscar las acciones concretas que permitan concretar el lote apropiado.

Desde el año 2015 la morgue departamental funciona contiguo al hospital La Misericordia de Calarcá.

Con la firme decisión de superar las dificultades que han afrontado dos proyectos importantes para el desarrollo en los municipios de Quimbaya y Montenegro, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya se reunió en Bogotá con Álvaro Balcázar gerente general de Fontur, quien, con su equipo de trabajo, escuchó al mandatario quindiano con las inquietudes respecto a las obras en los recintos gastronómicos de las dos localidades.

Cabe recordar que estas obras se encuentran paralizadas debido a diversos contratiempos, lo que exige de un trabajo articulado entre los gobiernos departamental y nacional para subsanar las dificultades y retomar las labores que permitan concluir a satisfacción y en el marco de la Ley lo proyectado.

En Quimbaya, el Recinto tiene un costo superior a los 3.900 millones de pesos; y en Montenegro supera los 2.200 millones; se aspira que luego del encuentro sostenido en la capital de la República con las directivas de Fontur, se logren en el menor tiempo posible, solucionar los problemas existentes y en breve se estén retomando los trabajos en cada uno de los dos municipios para culminar estas obras, que aportan al desarrollo turístico, social y económico del departamento del Quindío.

A finales de julio, Clínica Veterinaria Universitaria Humboldt abrirá sus puertas al público, Será el primer centro médico para mascotas que una Institución de Educación Superior ponga en funcionamiento en el Quindío, y estará equipado con equipos de alta tecnología para la atención especial de caninos y felinos de todo el Quindío

Esta clínica, cumplirá con dos grandes propósitos: brindar un servicio de alta calidad a la comunidad en general, con tarifas preferenciales, como un acto de Proyección Social, y será también un espacio de práctica clínica para los estudiantes que se forman en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Humboldt.

Quindío, el departamento con mayor diversidad de mamíferos y es que la Colección de Mamíferos Universidad del Quindío, está conformada por 1.351 individuos, una muestra importante de la diversidad y un soporte para la ciencia.

La Colección, adscrita a la facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías, fue creada en junio de 2016 y protege especímenes de mamíferos que representan órdenes, familias y especies de Quirópteros principalmente, representados en distintos departamentos de Colombia.

En deportes, Ya está en el Quindío el ciclista Nairo Quintana que liderará varios actos académicos previo al gran fondo Nairo Quintana que se llevará a cabo el domingo 30 de junio en varias vías de los municipios del departamento.

De otro lado, Orinso Padilla es un atleta recreativo de 67 años de edad, oriundo de Calarcá y que desde hace 10 años viene recorriendo el Departamento del Quindío, y comenzó la versión número 11 de la Vuelta al Quindío, la cual consta de 8 etapas y que estará concluyendo el próximo 1 de julio, fecha en la que se conmemora el aniversario 58 de la creación de nuestro del departamento, hoy cumplirá la tercera etapa entre Génova – Buenavista con una distancia de 34 Km

Martes 25 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío