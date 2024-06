“Eso es mentira”: Gustavo Bolívar sobre escándalo de chuzadas

Duitama

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano le restó importancia a las denuncias de supuesta chuzadas que se estarían haciendo desde el Gobierno.

El ministro Mauricio Lizcano, dijo que es mentira que se esté interceptando a magistrados. Foto | Caracol Radio Ampliar

Durante el lanzamiento del programa Juntas de Internet en Paipa aseguró que, “el presidente jamás ha dado ninguna instrucción de interceptar, es bueno que la justicia investigue, porque yo no creo ni veo al gobierno haciendo interceptaciones y mucho menos al presidente, Gustavo Petro que ha sido víctima de chuzadas, no creo, pero si me parece bien que la justicia tenga la última palabra”, dijo.

Por su parte desde Duitama, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar también se refirió al tema que calificó de “mentira flagrante”.

“El presidente Petro fue víctima de chuzadas y lo primero que nos ha dicho a nosotros es que debemos combatir todas esas luchas que el libró tenemos que combatirlas acá adentro, jamás se prestaría para eso, eso es mentira”, dijo Bolívar.

Recordemos que los presidentes de las altas cortes rechazaron el posible espionaje a magistrados de la Corte Constitucional mediante la interceptación de sus teléfonos, que supuestamente fue ejecutado por organismos de inteligencia, y pidieron celeridad a la Fiscalía en su investigación.

La Jurisdicción Especial para la Paz también denunció que algunos de sus magistrados están siendo víctimas de presunto espionaje y pidió a la Fiscalía abrir una investigación para esclarecer esta situación.