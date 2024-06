Es grave para la intimidad de las personas: Consejo de Estado sobre presuntas chuzadas

El presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, habló sobre el escándalo de las presuntas chuzadas a altas cortes y calificó la situación como “grave para cualquier ciudadano”.

Al término de un conversatorio realizado en Andesco, el magistrado señaló que el tema estará en investigación por parte de la fiscalía, y que de llegar a comprobarse sería muy delicado para la rama judicial.

“Es sumamente grave para la intimidad de personas, de cualquier ciudadano, mucho más delicado si se trata de magistrados o jueces que tienen que tomar decisiones tan delicadas. Yo tengo buena relación con la señora fiscal pero no he podido hablar de este tema porque fue muy reciente y no ha habido esa oportunidad, pero seguramente hablaré muy pronto con ella”, declaró el jurista.

Por su parte desde la Agencia Nacional de Inteligencia calificaron el tema como un rumor, y que son pocas las denuncias que se han conocido oficialmente sobre este particular.