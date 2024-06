Los própositos de PRISA son progreso, educación e información”: Joseph Oughourlian

Madrid

Durante la Junta General anual de Accionistas del Grupo Prisa 2024, efectuada en Madrid, España, su mayor accionista Joseph Marie Oughourlian, realizó un emotivo pero centrado discurso, en el que enalteció el progreso de las personas y la misma sociedad, para tener una educación de calidad, una información rigurosa al igual que un entretenimiento innovador.

Así mismo, entendiendo cómo el mundo se ha interconectado, Oughourlian deplegó una emotiva frase para entender el mundo hispanoamericano en conjunto y más por el porcentaje de ingresos que ingresan al Grupo Prisa, proveniente de América Latina; “ustedes me han escuchado muchas veces decir que en realidad PRISA no es un grupo español, sino un grupo latinoamericano. Así lo creo firmemente por razones de todo tipo y así lo demuestran los números, pues Latinoamérica es el origen del 63% de nuestros ingresos y del 80% de nuestro ebitda. De ahí que se haya convertido en nuestra gran apuesta para el futuro”, aseguró.

Y siguiendo con números, sobresalió que para el Grupo Prisa, tan sólo en 2023 se cerró con más de 947 millones de euros en ingresos y un indicador financiero de beneficios, por 181 millones; teniendo en cuenta que desde 2020, la humanidad vivió una pandemia, tres guerras y el cambio radical de los modelos de negocio en las telecomunicaciones.

A continuación el discurso del mayor accionista del Grupo Prisa, Joseph Marie Oughourlian, realizado en la ciudad de Madrid, España, en medio de la Junta General anual de Accionistas.

Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a la Junta General de Accionistas de 2024 de PRISA. Gracias a todos los que nos acompañan hoy, presencialmente o conectados a distancia. Un año más, celebramos nuestra Junta General en formato abierto, para que todos los accionistas puedan participar en ambas formas.

Cuando estaba ordenando las ideas para elaborar este discurso, recordé una frase de Miguel de Unamuno que siempre me ha llamado la atención: “PROCUREMOS MÁS SER PADRES DE NUESTRO PORVENIR QUE HIJOS DE NUESTRO PASADO”. Creo que esta sentencia del gran escritor y filósofo bilbaíno refleja perfectamente lo que hemos pretendido hacer en PRISA desde que hace tres años accedí a su presidencia.

En este periodo hemos cambiado los equipos, hemos revolucionado el consejo, hemos impuesto una gobernanza ejemplar, hemos apostado e invertido en lo mejor de la tecnología, hemos realizado una gestión de los negocios y financiera modélica, hemos rebajado la deuda y logrado unos resultados operativos brillantes…. pero sobre todo hemos cumplido nuestra palabra. Cada año hemos rebasado los guidance que hemos anunciado al mercado y estamos en el camino correcto para cumplir nuestro ambicioso plan estratégico. En definitiva, hemos sido capaces de superar una nefasta herencia recibida y nos hemos hecho dueños de nuestro futuro.

Permítanme apoyar estas afirmaciones con un par de datos. En 2020 cerramos el ejercicio con 700 millones de euros de ingresos y un ebitda negativo de 29 millones. El año pasado lo acabamos con unos ingresos de 947 millones y un ebitda positivo de 181 millones. Una magnifica evolución en la que nos hemos enfrentado a una pandemia, guerras, una radical transformación de nuestros modelos de negocio o una fortísima y rapidísima subida de tipos de interés.

Y lo hemos conseguido gracias a todos ustedes, señoras y señores accionistas. Quiero, desde aquí, agradecerles el esfuerzo que han hecho para apoyarnos siempre que se lo hemos pedido. Muy especialmente estos dos últimos años, con el respaldo a sendas emisiones de obligaciones convertibles, que han sido imprescindibles para afrontar la necesaria reducción de la deuda que estamos acometiendo como tarea prioritaria. Por ello, también estamos trabajando en estos momentos en refinanciar nuestra deuda, aprovechando que las condiciones del mercado parecen propicias. Quisiera destacar en este punto, el extraordinario trabajo que están realizando la vicepresidenta y directora financiera, Pilar Gil, y su equipo en este complejo objetivo que es reconducir nuestro problema con la deuda. Pilar les detallará más adelante nuestra estrategia en este aspecto.

Igualmente destacable es el desempeño de los presidentes ejecutivos de Santillana y PRISA Media, Francisco Cuadrado y Carlos Núñez, y sus colaboradores, que están logrando unos resultados operativos muy reseñables, en los que ambos profundizarán más tarde, pese a los constantes reveses geopolíticos y macroeconómicos que han afectado a los mercados en los que operamos.

Santillana continúa reforzando su posición de liderazgo en el mercado educativo K-12 en Latinoamérica, con una estrategia centrada en la transformación y digitalización de los modelos de suscripción sobre la base de su potente plataforma de tecnología educativa. En estos tres últimos años, el número de suscripciones digitales de Santillana ha pasado de 1,7 millones a estar a punto de rebasar los tres millones en estos momentos.

PRISA Media sigue firmemente asentada en su condición de líder de Medios y Entretenimiento en el mercado de habla hispana, con marcas de reconocidísimo prestigio y solvencia como EL PAÍS, La SER, Caracol Radio, Los40, AS y un largo etcétera. Al igual que Santillana, PRISA Media se ha colocado a la vanguardia en transformación digital, como muestra el reciente acuerdo suscrito con OpenAI en inteligencia artificial o que EL PAÍS haya sobrepasado ya los 366.000 suscriptores digitales.

Este esfuerzo de todos, accionistas, consejo, directivos y plantilla, no ha pasado desapercibido para los actores del mercado. Dos de las principales agencias de calificación financiera del mundo, S&P y Moody’s, así lo han constatado y nos han subido la nota en sus últimas evaluaciones. Ambas firmas coinciden en resaltar que PRISA cuenta con unas métricas crediticias más sólidas, impulsadas por un mejor desempeño operativo en los tres últimos años; al igual que destacan el afán de la compañía por reducir su carga de deuda y por lograr una notable mejora de su gobernanza.

Lejos de mi intención está trasladar una imagen triunfalista de la situación económico-financiera del Grupo. Es cierto que vamos por el buen camino, pero no lo es menos que aún tenemos bastantes dificultades que sortear y muchos retos que superar. El obstáculo más urgente, sin duda, es la deuda. Como ya les he comentado anteriormente, estamos trabajando en refinanciarla y no duden de que mi prioridad es solucionar este problema de una vez por todas.

En cuanto a los retos, situarnos a la vanguardia de la digitalización es el más trascendente. Estar al tanto de todas y cada una de las novedades que ocurran en este campo y reaccionar adecuadamente a ellas se ha convertido en una necesidad. Un claro ejemplo es la irrupción de la inteligencia artificial y su aplicación a nuestros negocios. Nuestros equipos, tanto de educación como de comunicación, están trabajando muy seriamente este campo, puesto que nos puede abrir un sinfín de puertas. La inteligencia artificial solo es un riesgo si no se le presta la atención debida. Es una gran oportunidad para nosotros.

Como lo es Latinoamérica. Señoras y señores accionistas, ustedes me han escuchado muchas veces decir que en realidad PRISA no es un grupo español, sino un grupo latinoamericano. Así lo creo firmemente por razones de todo tipo y así lo demuestran los números, pues Latinoamérica es el origen del 63% de nuestros ingresos y del 80% de nuestro ebitda. De ahí que se haya convertido en nuestra gran apuesta para el futuro. De momento, y a lo largo de estos tres últimos años, hemos ido reforzando la presencia de nuestros medios y hemos consolidado aún más el papel de Santillana en la región. En este punto, quiero destacar la figura de nuestro vicepresidente primero, Fernando Carrillo, que está implementando con éxito, desde su vertiente institucional, nuestra estrategia de presente y futuro para Latinoamérica.

Durante estos últimos años, también hemos apretado el acelerador en materia de Sostenibilidad. Hemos constituido una Comisión específica dentro del Consejo de Administración y hemos reforzado el equipo profesional del Grupo que se encarga de tutelar y expandir en el conjunto de la organización nuestras políticas sobre medio ambiente, igualdad social y gobernanza. Pero de todas las mejoras experimentadas en nuestras actividades ligadas al ESG hay una de la que me siento especialmente orgulloso: el creciente protagonismo de la mujer en PRISA. A los datos me remito. Hace diez años, por ejemplo, nuestro consejo estaba compuesto por 17 personas, y tan solo dos eran mujeres. Hoy, el consejo tiene 15 miembros, y 8 de ellos son mujeres. Además, la mitad de las comisiones del consejo están presididas por mujeres y tenemos más puestos de vocales ocupados por ellas que por ellos.

Este enorme giro respecto a la consideración de la mujer en el Grupo PRISA también tiene reflejo tanto en la Dirección de nuestro Medios como en lo que denominamos Alta Dirección. Al frente de nuestras cabeceras tenemos a periodistas de máximo nivel como Pepa Bueno, en EL PAÍS; Montserrat Domínguez, en la SER; o Amanda Mars, en CINCO DÍAS. Como ven, no es una apuesta menor. Algo similar sucede en la Alta Dirección del Grupo, un tradicional coto masculino durante décadas, en la que la representación femenina supera el 50%.

Es cierto que aún nos queda mucho por hacer, muchas políticas de igualdad que implementar y muchos objetivos por cumplir, como, por ejemplo, equilibrar el reparto de hombres y mujeres entre los mandos intermedios del Grupo, que en la actualidad cuenta con un 58% de representantes masculinos.

Como ven, señoras y señores accionistas, gracias a su apoyo y al trabajo de nuestra plantilla y nuestros ejecutivos, hemos logrado estabilizar el proyecto y ponerlo en el rumbo adecuado. Somos conscientes del compromiso que tenemos con todos ustedes y no vamos a parar hasta conducir a PRISA al lugar que se merece.

También somos conscientes del deber que tenemos con las distintas sociedades en las que estamos presentes, en un momento en el que los valores que adornan la democracia están más en peligro que nunca, debido a la eclosión de fenómenos políticos y sociales que están crispando y polarizando hasta extremos insospechados la conversación pública. En una situación como la actual, es imprescindible que demos un paso hacia adelante. Por eso, y tras una profunda reflexión interna, hemos decidido redoblar nuestro compromiso con la sociedad, con la libertad y con la democracia mediante la definición de un nuevo propósito que refleja todo aquello que, como Grupo PRISA, queremos ser y hacer:

EL PROPÓSITO DE PRISA ES IMPULSAR EL PROGRESO DE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD PONIENDO A SU SERVICIO EDUCACIÓN DE CALIDAD, INFORMACIÓN RIGUROSA Y ENTRETENIMIENTO INNOVADOR

Muchas gracias