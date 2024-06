El hombre del maletín incrimina al exalcalde Aguadas Diego Fernando González

Manizales

En la última audiencia del caso de las marionetas el hombre del maletín aportó nuevos hechos para involucrar al ex alcalde de Aguadas Diego Fernando González. Al parecer según versiones de Juan Carlos Martínez, el ex funcionario participó en el delito de cohecho. González había pactado un preacuerdo con la Fiscalía, pero al cambiarle algunas conductas delictivas decidió no aceptar dicha negociación

Aunque las audiencias son de carácter reservado el diario la Patria ha revelado que el hombre del maletín Juan Carlos Martínez, aportó nuevos datos respecto a hechos delictivos originados por el ex alcalde de Aguadas, Diego González. En la última audiencia el Hombre del maletín incriminó a González con el delito de cohecho por un contrato de mil millones de pesos, de los cuales le cancelo en efectivo 150 millones de pesos para direccionar el contrato a favor de Mario Castaño. Recordemos que el exmandatario tenía todo listo para un preacuerdo con la Fiscalía, pero esta nueva revelación hizo que se retractara. La Fiscalía sigue revelando audios de la participación delictiva del hombre del maletín en el entramado de las marionetas

Se recuerda que preventivamente Juan Carlos Martínez se encuentra en un centro penitenciario y se espera que comience a revelar más hechos que involucre a más personas en el entramado criminal de las marionetas.

