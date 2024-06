Concejo plantea estrategias para evitar caída de la economía cucuteña

Cúcuta

Desde el Concejo de Cúcuta plantean soluciones para hacer frente al cierre masivo de establecimientos comerciales en la ciudad de Cúcuta.

Más de 2000 negocios han cerrado sus puertas según las últimas cifras entregadas por la Cámara de Comercio, por lo que desde la Corporación plantean estrategias que deben ser implementadas por la administración municipal para evitar la caída de la economía cucuteña.

“Debe bajar un paquete de medidas y ayudas económicas en el estatuto tributario, vamos a buscar la posibilidad de darle facilidad de pago en los impuestos de industria y comercio, tratar de modificar las escalas de cobro, porque de nada sirve tener unas escalas tan altas cuando no hay como pagarlas, algunas excepciones tributarias, también buscar la posibilidad que a través del municipio pueda haber algún tipo de ayuda o incentivo económico para que estas empresas no cierren, algún paquete como pagar los arriendos algunos meses o ayudarlos con algo, para no dejarlos ir” dijo a Caracol Radio Leonardo Jácome, concejal de Cúcuta.

Con estos incentivos se espera mantener los recursos del municipio y dar el impulso que requieren las empresas y los emprendedores para el desarrollo de sus negocios.

“Los mayores ingresos que tiene el municipio son por industria y comercio, si los comerciantes no pagan este impuesto, el municipio va a caer en crisis económica y déficit presupuestal, esto requiere una medida urgente por parte del alcalde, qué estar pensando en ferias y esa tochada, en lo que realmente necesitamos que se centre el alcalde hoy es en la recuperación económica de la ciudad” finalizó Jácome.