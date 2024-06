Banda Sinfónica de Samacá, representara a Colombia en España

Samacá

En una decisión trascendental durante la última sesión ordinaria del Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda, a través del Ministro de Cultura, destinará una partida presupuestal de $400 millones para que la Banda Sinfónica de Samacá viaje a España.

El alcalde Wilson Castiblanco Gil expresó su gratitud: “El trabajo y determinación en la Cámara de Representantes fue fundamental. Estamos muy felices y agradecidos con cada uno de los congresistas; su trabajo, esfuerzo y determinación han sido de gran apoyo”, comentó Castiblanco Gil.

Sandra Bernal, representante de los padres de familia, manifestó su emoción: “No se imaginan todo lo que hemos sufrido, todas las emociones y sentimientos. Gracias al alcalde por todo lo que han logrado. Hoy estamos muy contentos; aún no lo creo, no he parado de llorar. Para mí y para todos, esta es una gran noticia”.

El representante a la Cámara por Boyacá, Héctor Chaparro, destacó: “Es un honor haber contribuido para que estos talentosos niños de Samacá tengan la oportunidad de representar a Colombia en un escenario internacional. Su música y dedicación son un verdadero orgullo para Boyacá y nuestro país”.

Además, la Gobernación de Boyacá también respondió al llamado de la Banda Sinfónica de Samacá, destinando $100 millones para apoyar el viaje a España.

Ahora, los 50 niños y jóvenes están preparando sus maletas y organizando la logística del viaje, incluyendo la compra de tiquetes, alimentación y hospedaje.