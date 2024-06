Que no se cierre el telón del teatro en Manizales por falta de recursos

Manizales

La cultura no está pasando por sus mejores momentos a nivel mundial y este Festival no es la excepción, por eso hacen un llamado a unir esfuerzos y no dejar morir una tradición de arte y cultura en la ciudad de Manizales.

Cada año que termina la programación del Festival Internacional de Teatro y cierra su telón, de inmediato un grupo de personas inicia un proceso enfocado en buscar las mejores obras en el mundo y hay otro grupo encargado de lograr lo más complejo en temas del arte, es el presupuesto. Esta vez, tocar puertas no ha sido fácil, pues la inversión pública es cada vez más escasa y ni hablar de la privada, así lo explica Mariangela Mendoza, directora ejecutiva del FITM.

“Este año estamos hablando de un recurso que todavía esperamos poder recaudar, porque la verdad seguimos haciendo todas las gestiones y manteniendo mucha fe en todo nuestro sector público y privado, pero nos hace falta un recaudo aproximado de 300 millones de pesos, nosotros confiamos en la buena voluntad y en la en la buena gestión que puedan realizar los líderes tanto públicos como privados en la ciudad y en el departamento, no solo es el Gobierno Nacional que apoya, no solo es el gobierno local que también ha venido apoyando, sin embargo, pues hay que recordar que hay deudas que todavía tienen por saldar desde el gobierno local de tiempo atrás”, destacó la directora del festival.

En cada Festival la inversión está entre 1.500 y 2 mil millones de pesos, pero para mantener fijos esos topes con el paso de los años, se han sacrificado actividades, como el tradicional desfile por las calles de la ciudad, o el teatro callejero, que se ha reducido, según explica Mariangela Mendoza, Directora ejecutiva del Festival, frente a lo cual es importante destacar que este evento deja una derrama económica importante para Manizales cada año.

“Es importante mencionar que de esos recursos del Festival, hay una inversión directa que el festival deja a la ciudad a través de la contratación de personal, de grupos, de proveedores, de alojamiento, alimentación, transporte y los últimos tres años, esta inversión directa que ha dejado el festival en la ciudad supera los 900 millones de pesos, por supuesto también la generación de los empleos directos e indirectos que se generan gracias a la realización de este proyecto sin olvidar todos los recursos que los invitados, participantes, artistas y directores que vienen al festival o visitantes, invierten en la ciudad, por lo menos el 50% de esta inversión que queda en la ciudad”, destacó Mariangela Mendoza.

Hablamos con el Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, que se comprometió en nuestros micrófonos con el pago de la deuda que tiene la Alcaldía de Manizales desde hace 8 años con el Festival y la inversión para este año.

“Nosotros siempre desde el municipio hemos apoyado el Festival con recursos pero también con el préstamo de todos los lugares públicos para que se hagan los eventos, inclusive los lugares cerrados, también con la seguridad, la logística, pero claramente con recursos, esta vez será lo mismo, aquí encontramos dos cosas, uno es que había una deuda que tenía el antiguo Instituto de Cultura y Turismo con el Festival Internacional de Teatro que será pagada de inmediato para poder ayudarle a tener los recursos para el cierre financiero, más el recurso que se va a colocar de este año, creo que eso le dará un empujón muy grande, también hacerle un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Cultura para decirle que este tipo de eventos nacionales e internacionales son claves para el desarrollo de la cultura en un gobierno que habla fuerte de la cultura, pues esperamos a que nos echen una mano y a los privados, la empresa privada, que puede jugársela con recursos para el festival internacional, nos pueden ayudar a que haya un cierre financiero”.

El mensaje hoy de artistas y empresarios de estas industrias culturales es a que todos apoyemos este Festival que cada año abre su telón para entregarnos risas, llanto y mensajes que nos marcan y aportan a la cultura desde Manizales.

Le puede interesar: Incertidumbre en Chinchiná, Caldas por un nuevo homicidio en modalidad de sicariato

Le puede interesar: Capturadas personas que se hacían pasar por enfermeros en Manizales, para robar