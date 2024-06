Polémica por propuesta de deportar habitantes de calle extranjeros

Cúcuta

Un polémico planteamiento surgió desde la corporación Concejo de Cúcuta como estrategia para disminuir el número de habitantes de calle en la ciudad.

Se trata de devolver a su país y entregar a las autoridades venezolanas a las personas en condición de calle de esa nacionalidad argumentando una atención integral en ese territorio teniendo allí a sus familiares.

“No puedo estar de acuerdo con cualquier tipo de limpieza social, en lo que sí puedo estar de acuerdo con que se dé una atención integral a los habitantes de calle, y si son venezolanos hay que entregarlos a la autoridad venezolana, a su país, no podemos seguir teniendo habitantes de calle porque la atención integral es con base en su familia y aquí no está su familia, si no está su familia acá es muy difícil tenerlos en la ciudad porque van a seguir en la calle. Yo sí considero que si son extranjeros debemos llevarlos a su país de origen para que allá les presten atención necesaria” dijo a Caracol Radio Jesús Sepúlveda, concejal de Cúcuta.

Aunque se han destinado recursos para la atención de esta problemática,el corporado afirma que teniendo en cuenta la cantidad de población en las calles, se requiere una distribución adecuada.

“Nunca va a ser suficiente, porque lo que vivimos hoy en Cúcuta es una catástrofe social bastante grande, una degradación social enorme, por eso es importante que las estrategias se hagan de manera directa, específica y lo más amplio posible, tenemos los recursos, nos son suficientes pero tenemos que aplicarlos de la mejor manera posible” puntualizó Sepúlveda.

El funcionario asegura que con esta medida no se busca generar nuevos casos de xenofobia, pero insiste que es una problemática que no puede ser omitida teniendo en cuenta que más del 70% de esta población puede ser extranjera.