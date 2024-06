La Personería suspende a la gerente de la empresa de servicios públicos de Ibagué

Ibagué

El Ministerio Público a través del personero delegado de vigilancia administrativa de Ibagué, profirió el auto que ordena una medida de suspensión provisional de la gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, Erika Palma, por presuntamente obstruir una visita de inspección de la entidad a la planta de tratamiento del sector de la Arboleda Campestre.

Precisamente, el pasado 17 de mayo el personero de Ibagué, Educardo Espinosa, reveló que se había abierto esta investigación contra Palma “Luego de la investigación el personero delegado deberá definir si existen méritos para avanzar en el proceso, nosotros lo que queremos es que se aclare qué está pasando con el suministro de agua y la calidad de esta, la misma comunidad ha entregado pruebas en las que el agua no tiene la calidad, por otra parte, aseguran que esto es la causante de enfermedades”, afirmó en su momento el personero.

La decisión contra la gerente del IBAL, Erika Palma, se conoció luego que la propia funcionaria publicara un comunicado a la opinión pública en el que expresó que acatará y cumplirá la medida.

“Como ciudadana y funcionaria pública, soy respetuosa y cumplidora de la Constitución y la Ley, así como de las decisiones judiciales y de los órganos de control. Por lo tanto, acataré y cumpliré la medida”, dijo Palma.

Además, manifestó que “En el ejercicio de los derechos que me otorgan la Constitución y la Ley, ejerceré mi derecho de contradicción y defensa. Demostraré ante las autoridades competentes que no he violado ninguna norma que justifique la suspensión de mis funciones”.

Dato: Durante el periodo de suspensión Palma no tendrá derecho a percibir remuneración, además no podrá ejercer cargo o función pública o contratar con el Estado.

La segunda instancia será dirimida por parte del personero, Educardp Espinosa, según se tiene establecido en la estructura disciplinaria de entidad desde el año 2018.