“La constructora se fue y nos dejó botados”: vecinos del conjunto Bahía San Carlos

Vivir en el conjunto residencial Bahía San Carlos según sus vecinos, se ha convertido en una verdadera odisea debido a las presuntas irregularidades cometidas por la constructora.

Este proyecto presentando en maqueta con cinco torres (22 pisos cada una), piscina, ascensores, zonas verdes, parqueaderos y demás amenidades, hoy se ha visto reducido a solo una torre con muchas fallas, sin servicios públicos individualizados, ni tampoco administración. La gente dice que los constructores se llevaron hasta la última varilla del lote donde se supone, iban a ejecutar el reto de las obras.

“Este fue un proyecto en su momento respaldado por Convivienda, y desde entonces se han presentado inconvenientes como las fechas de entrega. Hoy habitamos unos apartamentos en una verdadera situación de riesgo porque no tenemos sistema contra incendios, la luz no está individual. Actualmente la constructora no está en el predio y la administración se marchó”, dijo Boris Fajardo, vocero de los copropietarios.

Por su parte, se conoció que el alcalde Dumek Turbay ya sostuvo un diálogo con varios afectados, y se comprometió a solucionar algunos temas que son de su competencia.