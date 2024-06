Aristizábal: “El partido contra Paraguay fue de los más incómodos de la era Lorenzo”

Víctor Hugo Aristizábal pasó por los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy para hablar de lo que dejó la victoria de la Selección Colombia ante Paraguay en el estreno de la Copa América. El máximo goleador destacó que los jugadores en ataque no pudieron brillar en este encuentro debido a las complicaciones a las que fue sometida la Tricolor, sobre todo cuando la defensa del rival pasaba la línea del balón.

Uno de los jugadores que no pudo mostrar un alto desempeño fue Rafael Santos Borré. Aristizábal, explicó que así como el delantero del Internacional de Brasil, los demás atacantes no pudieron resaltar, esto debido a la labor defensiva de los paraguayos.

“En el partido de ayer, es un partido incómodo para Colombia. De los partidos de Lorenzo, es el más incómodo que ha tenido. Paraguay se armaba muy rápido, pasaba la línea del balón con velocidad, para los atacantes fue muy difícil. Luis Díaz y Jhon Arias tampoco tuvieron un partido excepcional, cumplieron en movimientos y en desmarques, porque siempre los doblaban. En la época se decía que yo jugaba muy bien sin balón y la gente se burlaba, pero ese trabajo es importante. Por eso Borré es una carta importante de Néstor Lorenzo, porque tiene que hacer el desgaste, ayudar en los costados, es un trabajo que él tiene que hacer, que no se va a valorar mucho”, inició comentando.

Respecto a un posible ingreso como titular de Jhon Córdoba en reemplazo de Rafael Santos Borré, indicó: “No, no son parecidos. Los 9 pueden jugar en la misma posición, pero no se parecen en nada, son diferentes los dos. Córdoba es un jugador de potencia, más finalizador, que puede aprovechar las oportunidades de gol. Borré es un jugador para trabajar en equipo, desgasta a los centrales, hace diagonales y movimientos para el equipo. Córdoba de potencia, que necesita espacio para finalizar”.

Por su parte, sobre lo que se puede esperar del duelo ante Costa Rica, mencionó que: “Yo no creo que salga a presionar o jugar más. El empate es un buen resultado para ellos, porque podrían definir la clasificación en la última jornada. Nosotros tenemos que ser cautelosos. Ellos van a hacer el mismo partido que contra Brasil”.

Finalmente, se refirió a la situación de James Rodríguez, quien fue criticado por la afición del São Paulo, quienes le criticaron que no juega de la misma manera con el club y con la Selección. “Siempre van a ser diferentes las situaciones. Allá no ha tenido tanta oportunidad, ha estado lesionado y eso le ha dado dificultad par mostrar su juego. Es un jugador que cualquier equipo lo quisiera tener. Él es un jugador muy curtido y sabe que cuando tenga la oportunidad de volver a jugar, tiene que mostrar un rendimiento mejor”, concluyó.