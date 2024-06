Queen vende sus derechos a Sony con precio récord de 1.200 millones de dólares

La disquera Sony ha llegado a un acuerdo con la legendaria banda británica Queen, para hacerse al catalogo. Después de varios años en los que la propuesta estuvo en discusión, debido a las diferentes empresas que han manejado el catalogo de Queen hasta el momento, se llego a un acuerdo.

Disney posee los derechos de grabación de la música de Queen en Estados Unidos y Canadá desde la década de 1990, Universal Music Group, se ha encargado de la distribución mundial de la música de la banda y pretende continuar su labor hasta que termine su contrato actual hasta 2026 o 2027.

Según fuentes citadas por Variety, esta adquisición Valorada en 1.270 millones de dólares, es el mayor precio de este tipo de negocios en la industria musical, incluye:

1. Catálogo completo de la banda británica,

2. Derechos de merchandising

3. Otras oportunidades de negocio, (musicales en Broadway) a excepción de los ingresos que se generen por actuaciones en directo.

Esta es la mayor suma de dinero que se ha pagado por un artista, y aquí están otros negocios que se han hecho con catálogos de artistas:

Michael Jackson 600 millones de dólares,

Bruce Springsteen en 2021 550 millones de dólares ,

Bob Dylan 200 millones de dólares,

Taylor Swift 300 millones de dólares,

la mítica banda que lideraba Freddie Mercury, es la responsable de éxitos de talla internacional como ‘We Will Rock You’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘I Want to Break Free’, ‘We Are the Champions’, ‘Radio Ga Ga’, ‘Don’t Stop Me Now’ y ‘Love of My Life’, entre otros.