No hubo conciliación entre vicepresidenta Francia y el senador Jota Pe Hernández

A las 9:30 de la mañana llegó el senador del partido Alianza Verde Jonathan Pulido a la Corte Suprema de Justicia a una citación de conciliación con la Vicepresidenta Francia Márquez.

Antes de ingresar al alto tribunal, Hernández aseguró que no se va a retractar de lo cuestionado, al sugerir que ella hizo parte del escándalo de corrupción de la UNGRD.

“Voy a seguir firme haciendo ese control político que me caracteriza así a la señora Francia Márquez no le guste, hoy se supone que es una audiencia de conciliación, aquí no habra ninguna conciliación. No me voy a retractar de absolutamente nada, le voy a decir a la señora Marquéz que está demorada en responderle al país pro esto y por mucho más, yo hice una pregunta en una entrevista y a la señora no le gustó”, dijo.

Llega a esta hora el senador @JotaPeHernandez a la @CorteSupremaJ a una citación de conciliación con la Vicepresidenta @FranciaMarquezM. Hernández aseguró que no se va a retractar de lo cuestionado, al sugerir que ella hizo parte del escándalo de corrupción de la UNGRD.

Posterior a esto ingresaron a la sala de instrucción de la Corte Suprema, la diligencia duro aproximadamente 3 horas y como lo mencionaron no hubo conciliación entre estos dos funcionarios.

“Como fue del primer momento en que se conocieron, las afirmaciones del señor senador Pulido Hernández, y es si existe alguna prueba acerca de presuntas participaciones en actos de corrupción, que las presente ante las autoridades. Pero no hay ninguna vinculación de la vicepresidenta con ese escándalo”, dijo el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Escobar.

El abogado señaló finalmente que en este momento existe el proceso penal por calumnia, y que podría incluso, variar a calumnias indirectas contra el senador Pulido Hernández.