Habría personas que estarían haciendo interceptaciones ilegales desde Palacio: René Guarín

Luego del escándalo por unas posibles interceptaciones ilegales a magistrados, miembros de la oposición y hasta periodistas, la Presidencia de la República comunicó que procederá a realizar una investigación a la Dirección de Tecnología y a la Secretaria de Comunicaciones para identificar si realmente se están llevando a cabo estas prácticas ilegales.

Por esta razón, en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio estuvo René Guarín, jefe de Tecnología y sistemas de información de la Presidencia, para hablar sobre este tema y resolver algunas dudas en lo que respecta a esas “chuzadas” o interceptaciones ilegales.

Inicialmente, comentó lo siguiente sobre lo que sucede en la Casa de Nariño respecto a este tema: “Nosotros tenemos como oficina de tecnología, 4 áreas principales, una es todo el apoyo tecnológico a las reuniones importantes, por fuera y dentro del palacio. Hay una de sistemas de información que es toda la página de aspirantes presidencia, que la consultan bastante la ciudadanía, hay otra de seguridad mediante plataformas tecnológicas y la parte administrativa de todos los contratos que se manejan”.

Por su parte, señaló: “Cuando yo escuché la noticia me sorprendí, porque aquí no tengo aquí temas de análisis de información, No interactúo con la Dirección Nacional de Inteligencia, ni con la DIAN, ni DIJIN, nosotros somos la parte interna de tecnología. Me sorprendió más, que hay un general activo del Ejército que habla de este tema, esto es muy grave lo que dijo y yo lo invito a él a que hablemos por el bien de este país y de frente y presente las eventuales pruebas contra mí, yo soy un miembro del sistema y no tengo nada que ver con chuzadas que se hayan hecho”.

Por su parte, Guarín