Distribuidores de combustible en Ocaña protestan por regreso de abastecimiento en Cúcuta

Cúcuta

Los conductores de los vehículos cisterna encargados de la distribución de hidrocarburos en la Provincia de Ocaña y el Catatumbo mantendrán su rechazo a la medida que los conmina a abastecerse en las plantas de Cúcuta y el área metropolitana.

Francisco Coronel abogado y representante del gremio dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos dejado claro nuestras posiciones frente a los riesgos que representa movernos hacía Cúcuta, están claras las precarias condiciones de movilidad e inseguridad y ante esto no ha habido respuesta”.

Indicó que “son ochenta y tres estaciones las que se verán afectadas con esta situación en la que no se podrá obtener la gasolina y el acpm como la veníamos adquiriendo desde varios puntos en el departamento de Santander y llevándolos hacía esos establecimientos”.

Explicó que “frente a esta situación desde hoy estarán veinte vehículos a un lado de la vía ubicados en señal de protesta. Pese a que no hay desabastecimiento, se podría complicar la situación porque se le ha explicado al Ministerio de Minas y Energía l oque sigue pasando en la región”.

Finamente no descartó que “se puedan sumar más, se llegue a una parálisis porque no hay puntos de acuerdo y el ministerio no ha entendido lo que representa para este sector esta compleja situación en el lugar donde nos encontramos”.